Concorso Pnrr per 500 professionisti al Mef, 34 mila le domande presentate

Il concorso si è chiuso lo scorso 20 settembre

Era possibile concorrere su più profili

Sulla piattaforma del Formez le informazioni su date e sedi d’esame

Si sono chiusi il 20 settembre i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per la selezione di 500 professionisti da assegnare, a tempo determinato, al Mef ministero dell’Economia e delle Finanze a alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR.

Le figure cercate

Economisti, giuristi, ingegneri, statistici, matematici e informatici: questi i profili richiesti dal bando per rinnovare la Pubblica amministrazione e renderla più dinamica, giovane e moderna.

Concorso Pnrr Mef: in totale 34 mila domande

Ad inviare la propria candidatura sono state 31.866 persone per un totale di 34.000 domande se si considera che era possibile concorrere per più profili differenti. Il 42,7% delle domande pervenute ha interessato il profilo giuridico mentre gli aspiranti economisti hanno presentato il 34,7% delle domande. Per il profilo statistico le domande sono il 4,5% del totale mentre il 18,1% delle candidature sono pervenute per l’area informatico-ingegneristica.

Nel complesso i candidati sono del 51,5% donne in particolare per il profilo giuridico. Sono stati preferiti in prevalenza da uomini, invece, i profili economico (52,5%), informatico-ingegneristico (68%) e statistico (59,8%).

Informazioni sulla piattaforma Formez

I candidati al concorso Pnrr per 500 professionisti al Mef troveranno a breve tutte le informazioni sulle date e i luoghi di svolgimento delle prove sulla piattaforma riqualificazione.formez.it

Concorso Pnrr Mef : le procedure selettive

Le prove concorsuali consisteranno in una prova scritta distinta in base ai differenti codici, che si svolgerà con l’ausilio di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali e in una valutazione dei titoli. La prova scritta prevederà un test di 40 domande a risposta multipla (su argomenti diversi in base al profilo scelto), da risolvere in 60 minuti. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigerà la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. I candidati vincitori per ciascun codice concorso saranno successivamente assegnati alle amministrazioni destinatarie sulla base delle preferenze espresse secondo l’ordine di graduatoria.