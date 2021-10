Concorso Ripam Inail, INL e Ministero del Lavoro: al via le prove scritte

Le prove scritte digitali si svolgeranno dal 25 al 29 ottobre in varie sedi

Sarà obbligatorio il possesso della certificazione verde Covid-19

Ecco le istruzioni e le materie da studiare per prepararsi al concorso

Sono stati pubblicati all’interno del portale Step-One 2019, gestito dal Formez PA i calendari e le sedi del concorso Ripam INAIL, INL e Ministero del Lavoro per l’assunzione di 1541 (prima 1514) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato.

I termini del bando erano stati riaperti nel mese di luglio, modificando l’iter selettivo secondo le nuove regole “fast track sui concorsi pubblici e aumentando il numero dei posti a disposizione (non più 1514, ma 1541).

I profili ricercati

I posti messi a disposizione dal bando saranno così ripartiti:

691 Ispettori del lavoro , Area III – F1, da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro, di cui 64 riservati al personale interno di ruolo (Codice CU/ISPL);

, Area III – F1, da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro, di cui 64 riservati al personale interno di ruolo (Codice CU/ISPL); 131 Funzionari area amministrativa giuridico contenzioso , Area III – F1, da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro, di cui 13 riservati al personale interno di ruolo (Codice CU/GIUL);

, Area III – F1, da inquadrare nei ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro, di cui 13 riservati al personale interno di ruolo (Codice CU/GIUL); 635 Funzionari profilo professionale amministrativo , Area C, livello economico C1, da inquadrare nei ruoli dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui 127 riservati al personale interno di ruolo (Codice CU/GIUL);

, Area C, livello economico C1, da inquadrare nei ruoli dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di cui 127 riservati al personale interno di ruolo (Codice CU/GIUL); 84 Funzionari area amministrativa giuridico contenzioso, Area III – F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui 6 riservati al personale interno di ruolo (Codice CU/GIUL).

Concorso Ripam INAIL, INL e Ministero del Lavoro: calendari e sedi d’esame

Le prove scritte si svolgeranno dal 25 al 26 ottobre 2021 per il profilo CU/ISPL e dal 27 al 29 ottobre 2021 per il profilo CU/GIUL nelle seguenti sedi:

PIEMONTE (per i candidati residenti in Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta/Vallèe D’Aoste, Friuli-Venezia, GiuliaTrentino-Alto Adige/Südtirol, Liguria, Veneto e Emilia Romagna) – Lingotto Fiere Torino, Via Nizza, 294, 10126 Torino (TO);

(per i candidati residenti in Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta/Vallèe D’Aoste, Friuli-Venezia, GiuliaTrentino-Alto Adige/Südtirol, Liguria, Veneto e Emilia Romagna) – Lingotto Fiere Torino, Via Nizza, 294, 10126 Torino (TO); CALABRIA – Parco Acquatico Santa Chiara, Via Santa Chiara, snc, 87036 Rende (CS) e Palazzetto dello Sport Rende, 87036 Quattromiglia (CS);

– Parco Acquatico Santa Chiara, Via Santa Chiara, snc, 87036 Rende (CS) e Palazzetto dello Sport Rende, 87036 Quattromiglia (CS); CAMPANIA (per i residenti in Campania e in Molise) – Mostra d’Oltremare, viale John Fitzgerald Kennedy, 54, 80125 Napoli (NA);

(per i residenti in Campania e in Molise) – Mostra d’Oltremare, viale John Fitzgerald Kennedy, 54, 80125 Napoli (NA); LAZIO (per i residenti in Lazio, Abruzzo, Toscana, Marche, Umbria, Stato Estero) – Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645, 00148 Roma (RM);

(per i residenti in Lazio, Abruzzo, Toscana, Marche, Umbria, Stato Estero) – Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645, 00148 Roma (RM); PUGLIA (per i residenti in Puglia e Basilicata) – Fiera di Foggia, Corso del Mezzogiorno 1, 71122 Foggia (FG);

(per i residenti in Puglia e Basilicata) – Fiera di Foggia, Corso del Mezzogiorno 1, 71122 Foggia (FG); SARDEGNA – Fiera di Cagliari, Viale Armando Diaz – 09126 Cagliari (CA);

– Fiera di Cagliari, Viale Armando Diaz – 09126 Cagliari (CA); SICILIA – Centro Commerciale Fiera del Sud, Via Epipoli 250, 96100 Siracusa (SR); Le Ciminiere Viale Africa, 12, 95129 Catania (CT); MAAS Catania, via Passo del Fico SP70/I 95121 Catania (CT).

Le selezioni

Il precedente bando prevedeva 3 prove (preselettiva, scritta e orale), ma con la recente modifica al bando l’iter concorsuale sarà così articolato:

prova scritta digitale , distinta in base al codice di concorso;

, distinta in base al codice di concorso; valutazione titoli.

La prova scritta digitale avrà una durata di 60 minuti e consisterà in un test a risposta multipla di 40 domande basate su: capacità logico-deduttiva, ragionamento critico – verbale, lingua inglese, conoscenza delle tecnologie informatiche, della comunicazione e del Codice dell’amministrazione digitale, materie specifiche del singolo profilo.

A ciascuna risposta sarà attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: – 0,225 punti.

I candidati ammessi a sostenere la prova scritta avranno a disposizione una postazione informatica. Al termine del tempo previsto per la prova scritta, il sistema interromperà automaticamente la procedura e acquisirà definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.

La correzione degli elaborati avverrà con strumenti digitali che assicureranno l’anonimato del candidato.

Come prepararsi al concorso Ripam INAIL, INL e Ministero del Lavoro

Profilo Ispettore del Lavoro – Codice CU/ISPL

Le materie della prova per questo specifico profilo saranno le seguenti: diritto costituzionale; diritto amministrativo; elementi di diritto commerciale; diritto civile; diritto del lavoro e legislazione sociale; elementi di diritto dell’Unione Europea; elementi di contabilità pubblica; disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti; elementi di diritto penale e di diritto processuale penale; elementi di diritto processuale civile; normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; ordinamento e attribuzioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Profilo Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso e Funzionario amministrativo Inail – Codice CU/GIUL

Le materie della prova per questo specifico profilo saranno le seguenti: diritto costituzionale; diritto amministrativo; elementi di diritto dell’Unione Europea; diritto civile con particolare riferimento ad obbligazioni e contratti; diritto del lavoro e legislazione sociale; normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; contabilità pubblica; elementi di scienze delle finanze; elementi di diritto processuale civile; disciplina del lavoro pubblico e responsabilità dei pubblici dipendenti; elementi di diritto penale con particolare riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione; Ordinamento e attribuzioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Istruzioni per i partecipanti e misure di sicurezza

Oltre al calendario e alle sedi del concorso Ripam, all’interno del portale Step-One 2019 è stato pubblicato l’avviso contenente le istruzioni e le misure di sicurezza che ogni candidato dovrà rispettare.

I candidati convocati dovranno presentarsi presso la sede, nel giorno e all’ora stabilita muniti di:

copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale (inviata a ciascun candidato, qualche giorno prima della data in cui è convocato, all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal candidato stesso in sede di presentazione della domanda. La lettera di partecipazione sarà inviata dall’indirizzo e-mail noreply@concorsismart.it e reca le informazioni utili per la convocazione nonché un QRCODE indispensabile per l’accesso alla prova;

documento di riconoscimento in corso di validità;

codice fiscale;

ricevuta di iscrizione rilasciata dal sistema informatico “Step-one 2019” al momento della compilazione on-line della domanda;

autodichiarazione COVID da firmare in sede concorsuale (allegata alle presenti istruzioni);

certificazione verde COVID-19 ((ai sensi dell’art.9 bis del Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n.87 e modificato dal decreto legge 23 luglio 2021 n.105).

In particolare, la certificazione verde Covid-19 dovrà attestare una delle seguenti condizioni:

avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;

avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

I partecipanti saranno, inoltre, obbligati a mantenere le distanze di sicurezza previste e a indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale fino all’uscita, i facciali filtranti FFP2 messi a disposizione dall’amministrazione organizzatrice.

Il personale addetto provvederà alla misurazione della temperatura prima dell’accesso nei locali e nel caso in cui la temperatura rilevata dovesse risultare, per due volte consecutive, pari o superiore a 37,5° il candidato sarà invitato ad allontanarsi dalla sede concorsuale.