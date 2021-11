Al via il concorso per segretario comunale per 448 borsisti e 345 posti

La selezione è destinata ai laureati in materie giuridiche, economiche e sociali

Ci sarà un corso-concorso della durata di 6 mesi e un tirocinio pratico di 2 mesi

La domanda di partecipazione potrà essere inviata entro il 9 dicembre 2021

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale all’interno della Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2021 il bando indetto dal Ministero dell’Interno per l’accesso di 448 borsisti al corso-concorso per diventare Segretario Comunale ai fini dell’iscrizione di 345 segretari comunali all’Albo nazionale.

Il decreto per il reclutamento nelle Pubbliche Amministrazioni ha autorizzato nuove assunzioni di Segretari Comunali e Provinciali per sopperire alla carenza di organico e rafforzare la capacità organizzativa e gestionale delle PA, in vista dell’attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Inoltre, il nuovo progetto P.I.C.C.O.L.I. (Piani di intervento per le competenze, la capacità organizzativa e l’innovazione locale) del Governo ha stanziato ulteriori risorse economiche per rafforzare la capacità amministrativa dei piccoli Comuni italiani, anche attraverso l’assunzione di nuovo personale.

Il 30% dei posti (cioè 134 posti) sarà riservato ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, in possesso dei titoli di studio previsti per l’accesso alla carriera dei Segretari comunali e provinciali e con un’anzianità di servizio di almeno 5 anni in posizioni funzionali che richiedono gli stessi titoli di studio previsti dal bando.

I requisiti generali

I candidati al concorso per Segretari Comunali dovranno possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti politici;

posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i cittadini soggetti a tale obbligo;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

assenza provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o di decadenza o di licenziamento ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, o non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato.

Concorso segretario comunale: requisiti specifici

Per partecipare al concorso per segretario comunale sarà, inoltre, necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

laurea magistrale (ordinamento di cui al decreto ministeriale n. 270/2004) in: LM-56 Scienze dell’economia; LM-77 Scienze economico-aziendali; LMG/01 Giurisprudenza; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; laurea specialistica ex decreto ministeriale n. 509/1999; diploma di laurea conseguito con l’ordinamento universitario previgente al decreto ministeriale 509/99, equiparati con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 alle suddette lauree magistrali; altro titolo di studio equipollente per legge.

Le selezioni

Il corso-concorso organizzato dall’Albo nazionale di Segretario Comunale e Provinciale consisterà in:

una prova preselettiva digitale (che potrà svolgersi in sedi decentrate e che consisterà in un test a risposta multipla di 70 domande da svolgere in 45 minuti);

(che potrà svolgersi in sedi decentrate e che consisterà in un test a risposta multipla di 70 domande da svolgere in 45 minuti); due prove scritte digitali (con tre quesiti a risposta aperta per testare la capacità di sintesi e analisi dei candidati. La prima prova riguarderà argomenti di carattere giuridico con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato. La seconda prova verterà su argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, management pubblico);

(con tre quesiti a risposta aperta per testare la capacità di sintesi e analisi dei candidati. La prima prova riguarderà argomenti di carattere giuridico con specifico riferimento al diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o ordinamento degli enti locali e/o diritto privato. La seconda prova verterà su argomenti di carattere economico e finanziario-contabile, con specifico riferimento ad economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario e/o ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, management pubblico); una prova orale ( riguarderà le materie previste dal bando, il management pubblico, la lingua inglese e la conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse) ;

riguarderà le materie previste dal bando, il management pubblico, la lingua inglese e la conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse) un corso di 6 mesi ;

; un tirocinio pratico di 2 mesi presso uno o più comuni.

I partecipanti al corso-concorso potranno usufruire di una borsa di studio, il cui importo sarà determinato dal Vice Capo Dipartimento Vicario – Direttore centrale per le autonomie.

Al termine del corso e del tirocinio i partecipanti saranno tenuti a svolgere una prova finale (discussione di una tesi e prova orale), sulla base della quale sarà stilata la graduatoria finale.

In base all’ordine della graduatoria si procederà, dunque, al rilascio dell’abilitazione nei limiti del numero delle iscrizioni da effettuarsi all’albo e alle assegnazioni negli albi regionali.

Concorso segretario comunale: come candidarsi

L’istanza di partecipazione al concorso per Segretari Comunali dovrà essere trasmessa entro il 9 dicembre 2021 tramite il portale messo a disposizione dal Ministero degli Interni.

Per registrarsi sarà necessario il possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e indirizzo PEC nominativo.

Per la partecipazione al concorso è necessario versare un diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura, dell’importo di 10,00 euro.

Per maggiori dettagli consulta il bando.