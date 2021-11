Protezione Civile Sicilia, concorso per 28 assunzioni: ecco a chi è rivolto

Si ricercano ingegneri, geologi e laureati in giurisprudenza abilitati

I vincitori saranno assunti per 6 mesi e gestiranno gli interventi contro il dissesto idrogeologico

C’è tempo fino al 3 dicembre per inviare la propria candidatura

Il Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Sicilia ha emanato un bando di concorso per il reclutamento di 28 figure specialistiche da inserire a tempo pieno e determinato per 6 mesi, con orario settimanale di 36 ore e con la qualifica di “Funzionario direttivo” (Cat. D CCRL del Comparto).

Il lavoro consisterà nel supporto alle attività connesse al dissesto idrogeologico del DRPC Sicilia, presso le sedi di Palermo, San Giovanni la Punta (CT) ed eventualmente Messina.

Le figure ricercate

La Protezione Civile è alla ricerca delle seguenti figure tecniche:

Ingegneri civili e ambientali con specializzazione e/o esperienza in idraulica (8 unità);

(8 unità); Ingegneri civili e ambientali con specializzazione e/o esperienza in geotecnica (8 unità);

(8 unità); Geologi (8 unità);

(8 unità); Laureati in giurisprudenza (4 unità).

I requisiti generali

I candidati interessati a partecipare alla selezione della Protezione Civile dovranno possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea;

godimento dei diritti civili e politici;

età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

idoneità psico-fisica all’impiego;

non avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

avere conoscenza della lingua inglese;

avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatizzate più diffuse.

Concorso Protezione civile Sicilia: requisiti specifici

I candidati dovranno inoltre essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

per ingegneri civili e ambientali con specializzazione e/o esperienza in idraulica – laurea magistrale, ai sensi del D.M. 270/04, conseguita nella classe LM/23 (Ingegneria civile) ovvero nella classe LM/35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio); ovvero laurea specialistica ex D.M. 509/99 conseguita nella classe 28/S (Ingegneria civile) ovvero nella classe 38/S (Ingegneria per l’ambiente e il territorio); ovvero diploma di laurea in Ingegneria civile – indirizzo idraulica ovvero diploma di laurea in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio conseguiti con l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99;

– laurea magistrale, ai sensi del D.M. 270/04, conseguita nella classe LM/23 (Ingegneria civile) ovvero nella classe LM/35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio); ovvero laurea specialistica ex D.M. 509/99 conseguita nella classe 28/S (Ingegneria civile) ovvero nella classe 38/S (Ingegneria per l’ambiente e il territorio); ovvero diploma di laurea in Ingegneria civile – indirizzo idraulica ovvero diploma di laurea in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio conseguiti con l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99; per ingegneri civili e ambientali con specializzazione e/o esperienza in geotecnica – laurea magistrale, ai sensi del D.M. 270/04 conseguita nella classe LM/23 (Ingegneria civile) ovvero nella classe LM/35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio); ovvero laurea specialistica ex D.M. 509/99 conseguita nella classe 28/S (Ingegneria civile) ovvero nella classe 38/S (Ingegneria per l’ambiente e il territorio); ovvero diploma di laurea in Ingegneria civile – indirizzo strutture e geotecnica, conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99;

– laurea magistrale, ai sensi del D.M. 270/04 conseguita nella classe LM/23 (Ingegneria civile) ovvero nella classe LM/35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio); ovvero laurea specialistica ex D.M. 509/99 conseguita nella classe 28/S (Ingegneria civile) ovvero nella classe 38/S (Ingegneria per l’ambiente e il territorio); ovvero diploma di laurea in Ingegneria civile – indirizzo strutture e geotecnica, conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99; per geologi – laurea magistrale, ai sensi del D.M. 270/04 conseguita nella classe LM/74 (Scienze e tecnologie geologiche); ovvero laurea specialistica ex D.M. 509/99 conseguita nella classe 86/S (Scienze geologiche); ovvero diploma di laurea in Scienze geologiche conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99;

– laurea magistrale, ai sensi del D.M. 270/04 conseguita nella classe LM/74 (Scienze e tecnologie geologiche); ovvero laurea specialistica ex D.M. 509/99 conseguita nella classe 86/S (Scienze geologiche); ovvero diploma di laurea in Scienze geologiche conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99; per laureati in giurisprudenza – laurea magistrale, ai sensi del D.M. 270/04 conseguita nella classe LMG/01 (Giurisprudenza); ovvero laurea specialistica ex D.M. 509/99 conseguita nella classe 22/S (Giurisprudenza); ovvero diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito con l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99.

Inoltre, sarà necessario il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione. In particolare:

abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere per ingegneri civili e ambientali con specializzazione e/o esperienza in idraulica e in geotecnica;

abilitazione all’esercizio della professione di geologo per geologi;

abilitazione all’esercizio della professione di avvocato per laureati in giurisprudenza.

Le selezioni

Le procedure concorsuali prevedono una prima fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti distinta per ciascun profilo professionale e una seconda fase che consisterà in una prova scritta (un test a risposta multipla con 40 quesiti da svolgere in 40 minuti sulle materie d’esame indicate all’interno dell’art.15 del bando), che si terrà il 13 dicembre 2021 presso la Fiera del Mediterraneo, padiglione 20/A, Palermo, ingresso Via Anwar Sadat, 1 (salvo variazioni).

Concorso Protezione civile Sicilia: come candidarsi

Per partecipare bisognerà registrarsi al portale dedicato e trasmettere la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del 3 dicembre 2021.

Per inviare la candidatura sarà obbligatorio il possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e di un indirizzo PEC nominativo.

Consulta il bando per tutti i dettagli.