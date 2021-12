Concorso ufficio del Processo, quasi 10 mila candidati idonei

Sono 9915 i candidati risultati idonei al Concorso per 8171 addetti all’Ufficio del Processo. Lo ha annunciato il Formez PA con un comunicato, disponibile sul sito del Ministero della Funzione Pubblica.

Dopo lo slittamento delle prove della sede di Rende in Calabria a causa del maltempo, che aveva ritardato la pubblicazione degli esiti, sono finalmente stati pubblicati i risultati dei test scritti (disponibili nell’area personale del portale Step-One 2019) che vanno ben oltre le aspettative.

Come ha sottolineato il Formez PA: “Alle selezioni erano stati convocati in 65.510. I presenti alle prove sono risultati 33.399, con una percentuale del 50,98%, più alta del tasso medio di partecipazione agli ultimi concorsi, a conferma che i laureati credono nelle occasioni offerte dalle assunzioni previste dal Pnrr”.

Concorso ufficio del Processo, si attende la pubblicazione delle graduatorie

Ora non resta che attendere la pubblicazione delle graduatorie definitive di merito, che saranno ottenute, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta.

I primi classificati in ciascuna graduatoria di merito, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui all’art. 1 del bando, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della Giustizia per l’assunzione a tempo determinato (III area funzionale, fascia economica F1) nel ruolo di addetto all’ufficio per il Processo.

Nuova linfa alla macchina giudiziaria italiana

Il maxi-concorso è stato pensato per irrobustire la macchina giudiziaria e amministrativa italiana con l’immissione nuove professionalità e per migliorare così l’efficienza organizzativa dell’intero apparato, soprattutto in vista dell’attuazione degli interventi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), piano sul quale i vincitori saranno ampiamente formati.

Con nuovo personale altamente qualificato si potrà finalmente dare il via alla riforma della Giustizia, snellendo i procedimenti giudiziari, smaltendo il residuo cartaceo e rendendo più veloci ed efficienti le procedure.

E non è finita qui. Arriveranno presto nuove assunzioni. Il Decreto Reclutamento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 giugno, ha autorizzato, infatti, l’assunzione complessiva di 16.826 lavoratori, per il periodo 2021/2024, presso l’Ufficio del Processo, da ripartire tra i vari uffici giudiziari dislocati in tutta Italia.