Ipab Ardizzone di Palermo, assunzioni per addetti ai servizi

Tre graduatorie per addetti ai servizi generali, tutelari e lavanderia, stireria e guardaroba

Basterà il diploma di terza media per presentare la propria candidatura

Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro il 29 novembre

Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 14 del 29/10/2021 (Serie speciale Concorsi) 3 avvisi per la formazione di graduatorie triennali per l’assunzione a tempo determinato (in base alle esigenze dei rispettivi servizi e per un periodo massimo di 6 mesi) presso l’IPAB “Opera Pia Telesino Ardizzone” di Palermo, dei seguenti profili:

I profili saranno inquadrati in categoria A, posizione economica iniziale A1, CCNL Comparto funzioni locali.

I requisiti di partecipazione

Per partecipare alle selezioni è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:

età non inferiore a 18 anni;

cittadinanza italiana o di altro Paese UE, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

idoneità all’impiego con esenzione da difetti fisici che possano pregiudicare il corretto espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una PA;

non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;

godimento dei diritti civili e politici;

regolare posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i soli candidati soggetti a tali obblighi).

In base allo specifico profilo, è richiesto inoltre il possesso di altri requisiti:

Per il profilo di Addetto ai servizi generali : diploma di scuola media inferiore;

diploma di scuola media inferiore; attestato di qualifica corrispondente alla mansione da svolgere;

diploma di scuola media inferiore; aver prestato servizio presso una Pubblica Amministrazione per almeno 18 mesi con la qualifica di Addetto alla lavanderia.

Le selezioni

I candidati che entreranno a far parte delle tre graduatorie saranno valutati in base ai titoli in proprio possesso e per prova di idoneità nel caso del profilo di addetto ai servizi tutelari.

Come candidarsi

Le istanze di partecipazione dovranno essere trasmesse all’IPAB “Opera Pia Telesino Ardizzone”, compilando l’apposito modulo (All.1), secondo le modalità indicate nei rispettivi bandi, entro e non oltre il 29 novembre 2021.

Per partecipare sarà obbligatorio il versamento di una quota di partecipazione di 5 euro intestato all’Opera Pia Telesino Ardizzone secondo le modalità rese note all’interno dei bandi.

Per maggiori dettagli consulta gli avvisi: