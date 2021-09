ITA Alitalia 2800 assunzioni nel 2021: scadenza anticipata

Sono oltre 12 mila i candidati che hanno già inviato la domanda online

Chiusura anticipata a causa dell’alto numero di candidature pervenute

Si cercano piloti, assistenti di volo, responsabili, tecnici e personale di terra

La nuova Alitalia, ITA (Italia Trasporto Aereo), la società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal 26 agosto ha aperto le selezioni per il reclutamento di 2800 figure (1550 naviganti e 1250 di terra) da inserire entro il 2021 in diversi settori.

La prima tornata di selezioni sta già riscuotendo un discreto successo con oltre 12000 candidature ricevute in meno di una settimana. Ecco perché l’azienda ha deciso di anticipare la chiusura delle candidature e di fissare la nuova scadenza per il 6 settembre, una scelta che ha già suscitato le proteste di molti sindacati.

Il piano di assunzioni

La compagnia, che il 15 ottobre prenderà a tutti gli effetti il posto di Alitalia, intende avviare un consistente piano di assunzioni, che prevederà entro il 2025 il reclutamento di 5550-5700 persone.

Nel caso in cui ITA si aggiudicasse, inoltre, anche la gara bandita in amministrazione straordinaria da Alitalia si prevede l’assunzione di altre 2.650- 2.700 persone per il Ground Handling e 1.100-1.250 risorse per il settore della manutenzione.

Gli investimenti non riguarderanno solo il recruiting, ma serviranno anche al rinnovamento della flotta e a portare avanti una nuova strategia aziendale, basata su sostenibilità, digitalizzazione e un’organizzazione snella e orientata al cliente.

Le selezioni saranno rivolte sia al personale esterno, ma anche al personale proveniente dalla vecchia compagnia di bandiera (società commissariata dal Governo), assorbendo così i lavoratori attualmente in cassa integrazione.

Al momento il 31% delle candidature per pilota è arrivato da dipendenti Alitalia, mentre per la figura di assistente di volo si è riscontrato solo il 22% di candidature di personale della vecchia aviolinea, numeri piuttosto bassi, probabilmente a causa dell’incerto inquadramento proposto da ITA.

Le figure ricercate

Ecco i profili richiesti suddivisi per sede:

Roma

Administration, Finance & Control, Airline Operations, Assistenti/Segretarie, personale navigante di cabina, personale navigante tecnico, Brand Specialist, Business & Leisure Sales, Business Sustainable Transformation, Buyer ICT, Cargo, Commercial Strategy & Distribution, Coordinatore Fleet Development, Corporate Communications, Customer Operations, Data Protection Officer, Direct & Digital Sales, Fleet, Network & Alliances, Graphic Designer, Human Resources, Innovation & information Technology, Internal Audit, Legal & Regulatory, Marketing & Loyalty, Procurement, Property & Facility Management, Responsabile Brand & Marketing, Responsabile Corporate Factory, Responsabile Cyber Security IT, Responsabile IT Data Factory, Responsabile IT Infrastructure & Operations, Responsabile Operations Factory, Responsabile Procurement Processes & Policies, Responsabile Tesoreria, Responsabile Work Safety (RSPP), Revenue Management.

Milano

Personale navigante di cabina e personale navigante tecnico

Varese

Personale navigante di cabina e personale navigante tecnico

L’iter di selezione

La selezione si articolerà in tre diversi step:

Invio della domanda per il profilo di proprio interesse entro le ore 23:59 del 6 settembre 2021 , tramite il sito ITA, compilando il form dedicato e caricando il proprio cv;

, tramite il sito ITA, compilando il form dedicato e caricando il proprio cv; Compilazione del questionario inviato per e-mail all’aspirante candidato;

Registrazione di un video-colloquio in differita (ai candidati sarà richiesto di entrare con le proprie credenziali nell’app dedicata ai candidati e sostenere un breve video colloquio in differita, rispondendo a 5 domande per ciascuna delle quali i candidati avranno a disposizione 30 secondi di preparazione e 60 secondi per registrare la risposta).

Una volta concluso e superato l’iter selettivo per essere assunti sarà necessario il possesso del Green Pass.

Tutti i dettagli sono disponibili all’interno del sito ITA.