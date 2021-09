Lavoro, Poste Italiane cerca portalettere e consulenti: come fare domanda

Nuovi posti di lavoro per laureati e diplomati in tutta Italia

Le candidature potranno essere presentate online sul sito di Poste Italiane

Ancora pochi giorni per presentare la domanda come sportellista

Poste italiane, azienda leader nel settore dei servizi postali, bancari e finanziari, in Italia, ha recentemente avviato un consistente piano di assunzioni, offrendo opportunità di lavoro a diplomati e laureati su tutto il territorio italiano.

Le nuove assunzioni serviranno a immettere velocemente risorse nelle sedi territoriali con maggiore carenza di personale, a sostenere l’evoluzione organizzativa in un’ottica di trasformazione digitale e a supportare e rafforzare le attività di contatto con il pubblico.

In questa direzione va anche il nuovo accordo sulle politiche attive del lavoro per il triennio 2021/2023, siglato con i sindacati il 3 agosto, che prevede il via libera a 2275 assunzioni, mobilità volontaria, trasformazioni di contratti da part-time a full-time, sportellizzazioni e stabilizzazioni di lavoratori.

Ecco le posizioni aperte in Poste Italiane in questo momento.

Consulenti finanziari

Poste italiane è alla ricerca di brillanti laureati da inserire come consulenti finanziari all’interno della rete di uffici postali, per svolgere l’attività di promozione e vendita di servizi finanziari e assicurativi.

Le figure selezionate saranno inserite con un contratto di apprendistato professionalizzante e coinvolte in percorsi di affiancamento e formazione, che li aiuteranno a sviluppare le proprie competenze trasversali e tecnico-specialistiche.

I candidati dovranno possedere ottime capacità di comunicazione e relazione e un’ottima conoscenza del pacchetto Office.

La sede di lavoro è l’intero territorio nazionale.

Il termine ultimo per inviare la candidatura sarà il 31/12/2021.

Lavoro in Poste Italiane: figure di front end

L’azienda seleziona nella Provincia di Bolzano (tra l’altro Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena, Burgraviato, Oltradige Bassa Atesina) figure di front end da inserire presso i suoi uffici postali, con iniziale contratto a tempo determinato e possibilità di successiva conversione a tempo indeterminato.

Il front end presidierà le attività di promozione e vendita di prodotti/servizi di competenza, assicurando l’espletamento delle relative procedure operative e amministrative nel rispetto degli standard di qualità e della normativa, fornendo informazioni alla clientela in ottica di fidelizzazione e sviluppo.

Per poter inviare la propria candidatura saranno necessari il diploma di scuola superiore e il patentino di bilinguismo.

Il termine ultimo per inviare la candidatura sarà il 31/12/2021.

Lavoro in Poste Italiane: portalettere

La figura ricercata dovrà possedere undiploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110, patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale, per la sola provincia di Bolzano il patentino del bilinguismo.

I portalettere saranno inseriti con contratto a tempo determinato da settembre 2021, in base alle specifiche esigenze aziendali.

L’iter selettivo prevederà le seguenti fasi:

test attitudinale (svolto sia in sede sia via mail);

un colloquio conoscitivo;

una prova d’idoneità alla guida del motomezzo, effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta.

Sedi di lavoro: Veneto, Piemonte, Lombardia, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Umbria, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Marche.

Il termine ultimo per inviare la candidatura sarà il 05/09/2021.

Lavoro in Poste Italiane: come fare domanda

Per partecipare alla selezione basterà collegarsi sul sito web di Poste Italiane S.p.A., entrare nella sezione “Posizioni aperte”, disponibile nell’area “Carriere”, selezionare l’annuncio di lavoro di proprio interesse e compilare il form dedicato.