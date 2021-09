La pandemia non ferma la Coca Cola, al Sud creati oltre 1.400 posti di lavoro

Coca Cola prima realtà in Italia nel settore delle bevande nel 2020.

prima realtà in Italia nel settore delle bevande nel 2020. In totale, nel nostro Paese, l’azienda ha creato oltre 22mila posti di lavoro.

In Campania creati 1.200 posti di lavoro, in Basilicata oltre 200.

Coca-Cola, nonostante la pandemia di Covid-19, si conferma la prima realtà nel settore delle bibite e delle bevande per impatto economico ed occupazionale anche nel 2020: sommando stipendi, contratti di forniture, imposte e contributi fiscali versati, sono oltre 870 milioni di euro (pari allo 0,05% del Pil nazionale) le risorse generate in Italia e destinate alle famiglie, alle imprese e allo Stato, ed oltre 22.000 i posti di lavoro creati direttamente e attraverso il suo indotto.

E’ quanto emerge dallo studio realizzato da Sda Bocconi School of Management che ha analizzato l’impatto socio-economico di Coca-Cola Italia, Coca-Cola HBC Italia e Sibeg.

Dallo studio emerge, inoltre, che se la presenza di Coca-Cola venisse meno, oltre ad azzerare l’impatto economico su scala nazionale, ci sarebbero importanti conseguenze a livello occupazionale, soprattutto in quelle Regioni dove sono presenti uffici e stabilimenti delle tre società: la crescita del numero di disoccupati registrerebbe infatti +1,2% in Piemonte, +5,3% in Lombardia, +1,7% in Veneto, +1,8% in Abruzzo, +0,3% in Campania, +1,2% in Basilicata e +0,3% in Sicilia.

Lo studio, poi, concentrandosi sulla Campania, ha fatto emergere che sommando stipendi, contratti di forniture, imposte e contributi fiscali versati, sono 31 milioni di euro, pari allo 0,06% del Pil regionale, le risorse generate da Coca-Cola in questa Regione del Sud e destinate alle famiglie, alle imprese e allo Stato e oltre 1.200 i posti di lavoro creati direttamente e attraverso il suo indotto.

“La Campania è il cuore produttivo di Coca-Cola nel Sud Italia che opera da oltre 50 anni attraverso lo stabilimento di Marcianise. Qui negli anni si è sviluppato un solido legame, costruito giorno per giorno con le persone e le imprese del territorio, rendendoci parte integrante della comunità. Siamo perciò orgogliosi di continuare a rappresentare un valore per la regione e per la sua crescita economica e occupazionale”, ha dichiarato Giangiacomo Pierini, public affairs & communication director di Coca-Cola Hbc Italia.

Ma c’è anche un’altra Regione del Sud che ha avuto benefici dalla Coca – Cola: la Basilicata: “tra stipendi, contratti di forniture, imposte e contributi versati, sono sette i milioni di euro (pari allo 0,06 per cento del Pil regionale) generati in Basilicata da Coca Cola, e oltre 200 i posti di lavoro creati direttamente e attraverso il suo indotto”.

L’analisi, infatti, ha dedicato un focus alla Basilicata, dove è presente con lo stabilimento di Fonti del Vulture, di Rionero in Vulture (Potenza). “Dallo studio emerge che, se la presenza di Coca-Cola venisse meno, oltre ad azzerare l’impatto economico, ci sarebbero importanti conseguenze a livello occupazionale: la crescita del tasso di disoccupazione registrerebbe infatti +1,2% in Basilicata”.

“Quest’anno Fonti del Vulture celebra 125 anni – ha detto il già citato Giangiacomo Pierini – ma nonostante questo continua ad essere un punto di riferimento per la regione grazie alla passione di tutti i colleghi che ogni giorno ci lavorano”.