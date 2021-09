Al via il Giro di Sicilia con tanti campioni, c’è anche Vincenzo Nibali

Ieri, lunedì 27 settembre, è partito da Avola, in provincia di Siracusa, il Giro di Sicilia, organizzato da RCS Sport. La corsa si concluderà quattro giorni dopo a Mascali.

Tanti campioni del ciclismo internazionale hanno preso parte alla gara, a partire dal campione siciliao Vincenzo Nibali, vincitore di quattro grandi giri (Guro d’Italia 2013, 2016; Tour de France 2014; Vuelta di Spagna 2010) e tre Classiche Monumento (Il Lombardia 2015, 2017, Milano-Sanremo 2018); il britannico Chris Froome (Giro d’Italia 2018; Tour de France 2013, 2015, 2016, 2017; Vuelta 2011, 2017); lo spagnolo Alejandro Valverde (Vuelta 2009, quattro Liège-Bastogne-Liège, cinque Freccia Vallone e campione del mondo su strada nel 2018); il francese Romain Bardet, due volte sul podio del Tour de France (2016 e 2017) e vincitore della Maglia a Pois nel 2019; gli americani Joe Dombrowski, vincitore di tappa all’ultimo Giro d’Italia, e Brandon McNulty (Il Giro di Sicilia 2019).

Ci saranno anche Lorenzo Fortunato, trionfatore sullo Zoncolan nella tappa 14 della Corsa Rosa 2021, Simone Velasco (Trofeo Laigueglia 2019), il danese Mattias Skjelmose Jensen, grande rivelazione dell’ultimo UAE Tour (6o nella generale), il 20enne campione di Puerto Rico Abner Gonzalez, Thymen Arensman, 21 anni, 3o della cronometro finale della Vuelta a España, e il 19enne Alastair MacKellar.

Per il Giro di Sicilia 2021, gara ciclistica internazionale a tappe per professionisti, la Polizia Stradale ha predisposto un mirato servizio di scorta che garantirà la sicurezza per tutta la durata della manifestazione. A dirigere i servizi di scorta sarà il Vice Questore della Polizia di Stato, Maria Adelaide Tedesco.

Il Giro, che conta la presenza di 140 ciclisti professionisti, si articola in quattro tappe: Avola- Licata; Selinunte- Mondello(Palermo); Termini Imerese-Caronia; Sant’Agata Militello-Mascali.

Lungo tutto il percorso di gara attraversato dalla competizione, le Autorità di Pubblica Sicurezza, competenti territorialmente, hanno organizzato specifici servizi, al fine di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.