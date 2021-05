L’Amt di Catania seleziona 20 conducenti di autobus a tempo indeterminato

Sarà possibile inviare le candidature entro il 5 giugno

La graduatoria sarà valida per 3 anni e servirà a potenziare l’organico dell’azienda

Un concorso lampo con modalità digitali per favorire il turn over in azienda

L’Azienda Metropolitana Trasporti di Catania ha pubblicato un bando di concorso, per soli titoli, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di 20 operatori di esercizio (pos. 1 parametro 140, area professionale 3, CCNL autoferrotranvieri).

L’azienda AMT Catania S.p.A. ha, infatti, predisposto un piano per il miglioramento dei servizi, a partire proprio dal turn over del proprio organico, con una selezione che seguirà tempi rapidissimi e che si concluderà con la pubblicazione di una graduatoria finale, da cui attingere per il conferimento di 20 incarichi a tempo indeterminato full-time di 39 ore settimanali e che potrà tornare utile all’azienda anche per successive assunzioni a tempo parziale.

Requisiti generali

Per poter partecipare alla selezione sarà necessario possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all’Unione europea;

iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;

essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado ;

; essere in possesso della patente di guida D con un residuo non inferiore a 10 punti (art. 126-bis del Codice della strada) e del certificato di abilitazione professionale CQC persone (Carta di Qualificazione del Conducente) , entrambi in corso di validità;

con un residuo non inferiore a 10 punti (art. 126-bis del Codice della strada) e del , entrambi in corso di validità; possedere l’ idoneità fisica e psico-attitudinale necessaria per l’efficiente svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni di conducente di linea;

necessaria per l’efficiente svolgimento continuativo ed incondizionato delle mansioni di conducente di linea; avere una posizione regolare rispetto agli obblighi di leva e degli obblighi di servizio militare per candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985;

non aver a proprio carico condanne penali, anche non definitive, per reati non colposi classificati quali delitti contro la Pubblica Amministrazione (da art. 314 a art. 356 del codice penale), delitti contro l’ordine pubblico (da art. 414 a art. 421 del codice penale), delitti di comune pericolo mediante violenza (da art. 422 a art. 437 del codice penale), delitti contro la libertà sessuale (da art. 519 a art. 537 del codice penale), delitti contro la persona (da art. 575 a art. 623-bis del codice penale), delitti contro il patrimonio (da art. 624 a art. 648 ter.1 del codice penale), delitti in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, anche in forma associativa, previsti dal D.P.R. n. 309/1990 e ss.mm.ii.;

non avere a proprio carico provvedimenti di prevenzione o di altre misure che escludono l’accesso ai pubblici impieghi o provvedimenti, emessi da una pubblica amministrazione o da enti o società di erogazione di servizi pubblici, di destituzione o di dispensa per scarso rendimento o per motivi disciplinari o di licenziamento o di decadenza dall’impiego per aver conseguito un impiego pubblico con documenti falsi ovvero viziati da invalidità insanabile;

accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel bando.

Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria

Entro 30 giorni dall’invio delle domande la Commissione esaminatrice stilerà la graduatoria finale di merito, in base al punteggio conseguito, attribuito secondo i seguenti criteri:

Titoli di studio (massimo 30 punti)

Diploma di scuola secondaria di secondo grado: 15 punti ;

; Diploma di laurea: massimo 5 punti (triennale 3 punti, specialistica/magistrale biennale 2 punti, magistrale quinquennale o di vecchio ordinamento 5 punti);

(triennale 3 punti, specialistica/magistrale biennale 2 punti, magistrale quinquennale o di vecchio ordinamento 5 punti); Patente di guida D+E: 5 punti ;

; Conoscenza della lingua inglese certificata con livello almeno pari a A2: 5 punti ;

; Conoscenza di un’altra lingua (francese, tedesco o spagnolo) certificata con livello almeno pari a A2: 3 punti;

Patente informatica ECDL o EIPASS: 5 punti ;

; Corso di formazione antincendio: 1 punto ;

; Corso di primo soccorso: 1 punto ;

; Corso BLS-D per autorizzazione all’uso del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE): 1 punto.

Titoli professionali (massimo 70 punti)

Esperienza posseduta in mansioni di guida di autobus in qualità di dipendente di aziende esercenti trasporto pubblico locale: 1 punto per ogni mese di esperienza a tempo pieno , con un massimo di 60 punti;

, con un massimo di 60 punti; Esperienza posseduta in mansioni di guida di autobus in qualità di dipendente di aziende esercenti attività di trasporto di persone: 0,5 punti per ogni mese di esperienza a tempo pieno , con massimo di 30 punti;

, con massimo di 30 punti; Esperienza posseduta in mansioni di guida di veicoli per il trasporto di merci: 0,2 punti per ogni mese di esperienza a tempo pieno , con un massimo di 20 punti;

, con un massimo di 20 punti; Punteggio residuo sulla patente: 1 punto per ogni punteggio superiore a 10, con un massimo di 10 punti.

Come partecipare

La domanda di partecipazione potrà essere compilata telematicamente entro le ore 23.59 del 5 giugno 2021, effettuando la registrazione sul portale https://amtct.iscrizioneconcorsi.it/, seguendo le indicazioni contenute all’interno dell’apposito manuale di istruzioni.

Prima di compilare la domanda, dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di € 8,00 (otto/00) sul conto corrente bancario intestato a “Amt Catania S.p.a.”, IBAN IT 92 L 05034 16907 000000050000, Banco BPM, specificando nella causale “Concorso OPES – Codice Fiscale – Cognome e Nome”.

Per tutti i dettagli consulta il bando completo.