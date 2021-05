I termini per la partecipazione al concorso scadranno il 14 giugno

Sarà necessario inviare anche il curriculum vitae in formato pdf

Richiesta l’iscrizione al registro dei revisori dei conti e un’esperienza di almeno 5 anni

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia il nuovo bando dell’Assemblea Regionale Siciliana per il conferimento di 3 incarichi di revisore dei conti, ai sensi dell’articolo 6, comma 15, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni.

I soggetti eletti saranno nominati con decreto del Presidente della Regione e la durata del loro incarico non potrà, in ogni caso, superare il termine del 31 dicembre 2022.

Requisiti di ammissione

Per poter partecipare alla selezione i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti:

riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza specifica ed alta qualificazione professionale, in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti con deliberazione 8 febbraio 2012 (in GURI n. 45 del 23 febbraio 2012);

anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti con deliberazione 8 febbraio 2012 (in GURI n. 45 del 23 febbraio 2012); iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni;

di cui al decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni; esperienza di almeno 5 anni maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti con deliberazione 8 febbraio 2012 (in GURI n. 45 del 23 febbraio 2012), enti del servizio sanitario, università pubbliche o, in alternativa, esperienza di almeno 5 anni nello svolgimento di incarichi di pari durata di responsabile dei servizi economici e finanziari presso i medesimi enti o presso enti con caratteristiche simili.

Per candidarsi al concorso non dovranno sussistere cause di ineleggibilità (previste all’articolo 2399, primo comma, del Codice Civile) cause di inconferibilità e di incompatibilità (ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni), e, infine, cause di ineleggibilità (secondo l’ultimo periodo del comma 9 dell’art. 6 della legge regionale 20 gennaio 2001, n.1).

Modalità di partecipazione

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno compilare l’apposito modulo, disponibile nella sezione “Bandi” del sito dell’Assemblea regionale siciliana all’indirizzo www.ars.sicilia.it, entro le ore 12.00 del 14 giugno 2021.

La domanda dovrà essere compilata digitalmente, sottoscritta con firma digitale e inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.ars@pcert.postecert.it, indicando nell’oggetto la dicitura “Avviso pubblico revisori dei conti della Regione siciliana”.

All’istanza dovrà essere, inoltre, allegato il curriculum vitae (in formato pdf), da cui poter evincere l’esperienza professionale del candidato.

Il bando, il modulo di domanda e i riferimenti normativi sono consultabili all’interno del sito dell’ARS.