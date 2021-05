Il sistema permetterà di gestire le offerte di lavoro e le candidature in modo rapido

Gli utenti potranno comunicare in modo diretto con i Centri per l’Impiego

I vecchi sistemi B@checaLavoro-Offerte e SIL verranno dismessi in modo graduale

La Regione Sicilia ha messo a punto un nuovo sistema per facilitare il matching tra aziende private e cittadini. Il nuovo applicativo Silav-IDO, disponibile all’interno del “Portale dei servizi per il lavoro in Sicilia”, permetterà, infatti, agli utenti registrati sul portale Silav Sicilia di consultare liberamente le offerte di lavoro presenti in Sicilia e inviare la propria candidatura.

Il sistema avrà una duplice valenza. Da un lato sarà più facile per i cittadini visionare le offerte di lavoro disponibili sul territorio siciliano, aderire agli annunci più interessanti e mettere a disposizione delle aziende il proprio curriculum, dall’altro i Centri per l’Impiego potranno comunicare, pubblicare e gestire le offerte di lavoro in modo più semplice e immediato rispetto al passato.

Il Silav-IDO sostituirà gradualmente i sistemi finora utilizzati dalla Regione Sicilia, B@checaLavoro-Offerte e la procedura presente su SIL, raggiungibile solo dagli operatori abilitati come Super-CPI, che verranno dismessi solo in un secondo momento, così da consentire agli operatori il trasferimento delle offerte al momento ancora presenti negli stessi.

Come sarà strutturato il sistema

Il nuovo sistema IDO includerà 3 sezioni:

Il mio cv;

Offerte contattate;

Messaggi.

La sezione “Il mio cv” consentirà di compilare il proprio curriculum vitae, inserendo i dati anagrafici, le esperienze lavorative, le informazioni sul proprio percorso di studi, le conoscenze linguistiche e informatiche, le patenti e abilitazioni possedute e infine le professioni desiderate.

L’area “Offerte contattate” permetterà di gestire le offerte di lavoro, mentre la sezione “Messaggi” potrà essere sfruttata dagli utenti per comunicare in modo diretto con il Centro per l’Impiego.

Per poter utilizzare il sistema sarà obbligatoria la creazione di un account all’interno del portale Silav Sicilia.

Maggiori dettagli sono disponibili all’interno del comunicato IDO – Regione Siciliana, pubblicato sul sito del Dipartimento del Lavoro il 25/05/2021.