Lavoro in Poste Italiane, assunzioni per ingegneri e sviluppatori software

Nuove opportunità di lavoro per giovani laureati e professionisti in Poste Italiane. Prosegue, infatti, il piano di assunzioni della società leader nel settore dei servizi postali, bancari e finanziari, in Italia.

Tra le posizioni lavorative che destano più interesse c’è quella rivolta ai laureati nel settore digitale e tecnologico, risorse fondamentali per sostenere l’evoluzione organizzativa in un’ottica di innovazione e digital transformation e per affrontare al meglio le sfide del futuro.

Ecco le posizioni aperte in questo momento.

Lavoro in Poste italiane: le figure ricercate

Laureati per la Funzione Digital, Technology e Operations

Poste Italiane è alla ricerca di laureati in Ingegneria, Informatica, Matematica, Economia, Statistica, Fisica, Computer e Data Science, Industrial Design, User Experience Design, Digital Marketing che abbiano maturato non oltre 3 anni di esperienza in ambito tecnologico e digitale, curiosi e appassionati del mondo IT e dell’Innovazione, pronti a mettersi in gioco, con impegno e dedizione, in un percorso di integrazione e training on the job che valorizzerà saperi e attitudini di ciascuno.

Si offre un contratto a tempo indeterminato e un piano di crescita strutturato all’interno della funzione Digital, Technology & Operation (DTO).

I neoassunti saranno inseriti in team eterogenei e dinamici e saranno costantemente formati e supportati nel loro percorso di carriera (formazione, job shadowing, tutoring, performance management, ecc.).

Sede di lavoro: Italia

Invia la tua candidatura entro il 31/12/2022.

Junior e Senior Software Architect

Nell’ambito dell’innovazione dell’ecosistema IT, Poste Italiane sta cercando un Junior e un Senior Software Architect da inserire in un team con competenze interdisciplinari in grado di supportare la strategia evolutiva dell’azienda.

La figura dello Junior Software Architect lavorerà sotto la diretta supervisione di un Lead Architect e sarà responsabile della raccolta dei requisiti tecnologici di un’iniziativa progettuale, supportando le fasi di analisi ed identificazione degli strumenti abilitanti, nonché dei patterns architetturali che consentono di realizzare soluzioni efficienti e riutilizzabili.

Tra i compiti principali vi sarà la capacità di progettare e realizzare macro-blocchi software riutilizzabili ed integrabili in soluzioni applicative complesse utilizzando diversi linguaggi di programmazione e pattern selezionabili in base ad esigenze funzionali, prestazionali, e di manutenibilità.

La figura del Senior Software architect sarà responsabile di effettuare scelte di progettazione, coordinare e supervisionare delle linee guida, inclusi gli standard, gli strumenti e le piattaforme di codifica del software.

Il neoassunto sarà inoltre responsabile dell’interpretazione dei business requirements, garantendo che vengano correttamente indirizzati tramite soluzioni tecniche che siano in linea con le strategie evolutive sul medio e lungo periodo.

L’obiettivo è quello di collaborare con un team di professionisti IT per sviluppare nuovi software, piattaforme e applicazioni e alimentare la vivacità tecnica della comunità tecnologica, diventando fonte di ispirazione nel prendere decisioni sull’ottimizzazione delle piattaforme aziendali e sul miglioramento dell’interoperabilità di sistemi cross-dipartimentali.

Per entrambi i ruoli sarà possibile candidarsi entro il 06/05/2022.

Sede di lavoro: Roma

Energy in action

Poste italiane ricerca laureati da meno di 12 mesi in Ingegneria Energetica, Ambientale ed Elettrica, Ingegneria Gestionale, Economia, Matematica e Statistica che siano curiosi e creativi, interessati alle tematiche ambientali e di sostenibilità, amanti delle sfide e pronti a mettersi in gioco in un’esperienza dall’elevato valore formativo e professionale.

L’azienda offre uno stage di 6 mesi che favorirà lo sviluppo di competenze in linea con il processo evolutivo di Postepay, con l’obiettivo di lanciare il nuovo servizio in ambito energia e contribuire alla creazione di un’offerta integrata ai Clienti nell’ambito dei servizi Pagamenti, Telecomunicazioni ed Energia.

Le risorse selezionate saranno inserite in team eterogenei e saranno accompagnate al raggiungimento degli obiettivi.

Invia la tua candidatura entro il 15/04/2022.

Sede di lavoro: Italia

Logistic Engineer HUB Landriano (PV) – SDA EXPRESS COURIER

L’azienda ricerca per l’ambito Operazioni di SDA Express Courier, un Logistic Engineer da inserire nell’ Hub di nuova generazione di Landriano (Pavia), a supporto dello sviluppo continuo della gestione, dell’organizzazione dei magazzini e della semplificazione dei processi delle piattaforme integrate.

Il ruolo, sotto l’attenta supervisione del Responsabile dell’Hub, mira a garantire l’analisi delle performance di produttività dell’impianto e il costante allineamento ai target attesi al fine di ottimizzare i flussi logistici sia in termini di efficienza, che in termini di risultato economico e sostenibilità della soluzione tecnica.

Quindi, la figura si occuperà di proporre soluzioni strutturate e innovative in ottica di miglioramento continuo dei processi e di controllare l’efficienza e l’andamento economico dell’impianto, contribuendo a curarne una corretta pianificazione e garantendo il controllo dei costi di gestione dell’Hub.

Per candidarsi sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

Laurea in Ingegneria Meccanica o Ingegneria Gestionale;

Esperienza pregressa, anche di sei mesi, maturata in contesti produttivi o aziende strutturate in ambito logistica;

Conoscenze tecnico specialistiche in ambito Lean applicate in attività di analisi e ottimizzazione di processi operativi/produttivi;

Conoscenza delle logiche/attività di magazzino e/o di lean manufacturing;

Capacità di analisi indicatori di performance;

Conoscenza avanzata dell’applicativo MS Excel e buona conoscenza degli altri applicativi del pacchetto Office (Word, Power Point).

Costituiscono requisiti preferenziali l’aver svolto percorsi di specializzazione in Logistica e Gestione trasporti e la conoscenza di applicativi di disegno e progettazione (AutoCAD).

Sede di lavoro: Landriano (PV)

Invia la tua candidatura entro il 04/05/2022.

Per partecipare alle rispettive selezioni basterà collegarsi sul sito web di Poste Italiane S.p.A., entrare nella sezione “Posizioni aperte”, disponibile nell’area “Carriere”, selezionare l’annuncio di lavoro di proprio interesse e compilare il form dedicato.