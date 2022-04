Psr Puglia, bando per l’agricoltura biologica

“Una crescita della nostra economia agricola è realizzabile soprattutto attraverso una strategia che stimoli e sostenga le imprese in investimenti sostenibili, garanzia di solidità e crescita nel medio-lungo periodo”. Lo dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, annunciando l’imminente pubblicazione sul Burp di un nuovo bando della Misura 11 del PSR Puglia 2014-2020 dedicato all’Agricoltura Biologica e, in particolare, ai pagamenti per la conversione e mantenimento di terreni coltivati con metodo bio. “E’ pronto, difatti, il nuovo avviso pubblico, per l’anno 2022, finalizzato a incoraggiare e sostenere la conversione delle produzioni coltivate con il metodo convenzionale al metodo biologico. Ma anche a promuovere il mantenimento delle pratiche di agricoltura biologica, in grado di rispondere a una domanda crescente di prodotti coltivati con metodi sani, rispettosi dell’ambiente e della salute dei consumatori”.

“Investire su un’agricoltura sana e sostenibile”

“Ritengo sia questa un’ulteriore importante occasione per le imprese – prosegue Pentassuglia – di investire di più e meglio in un’agricoltura sana e sostenibile, da un punto di vista ambientale ed economico. Si tratta di un bando che è il risultato di un lavoro sinergico tra il nostro Assessorato regionale all’Agricoltura e tutto il partenariato socio economico regionale. Diamo così avvio, con l’attivazione per l’anno in corso di questo avviso, a una serie di interventi previsti dalle due annualità di transizione che porteranno alla nuova programmazione a partire dal 2023, attraverso una significativa disponibilità di risorse rivenienti dal Feasr e dal Next Generation EU. Difatti – anticipa l’assessore – con le risorse aggiuntive EURI (European Union Recovery Instruments) saremo in grado di emettere ulteriori avvisi che possano favorire una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, in linea con gli impegni ambientali e climatici dell’Unione e con le azioni e finalità stabilite nel Green Deal europeo. Il nostro obiettivo è provare con ogni sforzo, e soprattutto insieme, sistema imprenditoriale e sistema pubblico, a reagire ad uno stallo economico in cui siamo stati costretti dalla pandemia, prima, e adesso dagli effetti pesanti del conflitto bellico russo ucraino, ancora in atto”.

Dotazione finanziaria di 38 milioni di euro per due misure

Il bando della Misura 11 – Sottomisure 11.1 e 11.2 “Pagamenti per la conversione e per il mantenimento di metodi e pratiche di agricoltura biologica”, prevede una dotazione finanziaria complessiva rispettivamente di 18 e 20 milioni per ciascuno dei due interventi finalizzati a convertire le superfici agricole condotte in convenzionale al metodo di agricoltura biologica e garantire il mantenimento delle pratiche di agricoltura biologica sulle superfici già coltivate con tali pratiche. Gli impegni previsti dal bando ammontano a 3 anni, durata degli investimenti e contestuale erogazione degli aiuti.