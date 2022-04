Zes più attrattive e competitive, nuove norme allo studio

Rendere le Zes più attrattive e competitive: si è parlato anche di questo nella lunga audizione per dare conto dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con attenzione rivolta agli interventi per il Sud e alle politiche di coesione, che ha impegnato il ministro Mara Carfagna in collegamento con la Commissione Politiche europee del Senato.

Quota Sud

Il ministro ha fatto il punto sulle proprie attività di competenza, dai bandi pubblicati al rispetto del vincolo del 40% delle risorse da destinare al Sud. “Se dal primo giorno di vita dell’attuale governo non avessimo lavorato per esplicitare la ‘quota Sud’ e i meccanismi per rispettarla – ha ricordato Carfagna – nessuno avrebbe saputo con esattezza quantificare e monitorare l’assorbimento delle risorse del PNRR al Sud. Se oggi, anche grazie alla massima trasparenza che stiamo assicurando, il Parlamento e l’opinione pubblica sono in grado di evidenziare problemi e rischi, e proporre soluzioni, questo è dovuto a questa nostra scelta di totale trasparenza”.

Iniziative sulle Zes

Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale ha colto l’occasione anche per annunciare una serie di nuove iniziative, che andranno a delineare meglio la governance e potenziare l’attrattività delle Zone Economiche Speciali.

In particolare, è allo studio la possibilità di inserire all’interno della programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 una linea finanziaria apposita per l’attivazione di contratti di sviluppo per progetti ad alto contenuto tecnologico e di innovazione, proposti da imprese che operano o intendono operare nelle ZES.

Inoltre, nell’ambito di un decreto-legge di prossima emanazione, sarà precisato che il credito d’imposta (fino a un massimo di 100 milioni di euro) sarà valido sia per gli acquisti che per le edificazioni di immobili strumentali all’interno delle aree e si definirà “un percorso normativo semplice e chiaro per le eventuali riperimetrazioni delle ZES”.

Infine, il ministro Carfagna ha annunciato l’intenzione di inserire all’interno dello stesso decreto-legge una norma di riordino della disciplina delle Zone Logistiche Semplificate attivabili nelle regioni del Centro-Nord.