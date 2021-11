Lavoro, tornano i Recruiting Day online di Costa Crociere

Tantissime opportunità per lavorare a bordo delle navi Costa Crociera

I Recruiting Day si svolgeranno direttamente online l’1 e il 2 dicembre

Richiesta una buona conoscenza della lingua inglese ed eventuale esperienza pregressa

Novità sul fronte lavoro dal Gruppo Costa Crociere, leader in Europa nel settore crocieristico, che lancia una nuova campagna di assunzioni per selezionare personale di bordo per la prossima stagione turistica. I nuovi Recruiting Day si svolgeranno sul web l’1 e il 2 dicembre e serviranno a reclutare diversi profili professionali.

I Recruiting Day offrono una via di accesso diretta a chi desidera entrare a far parte del mondo Costa Crociere. Basti pensare che il 65% dei candidati dei precedenti recruiting day ha poi ricevuto una proposta di lavoro.

Lavoro in Costa Crociere: le figure ricercate

Ecco i profili al momento richiesti da Costa Crociere:

Aiuto Cuoco / Commis;

Aiuto Panettiere / Commis Baker;

Animatori adulti, bambini;

Bambinaia;

Casaro;

Casino Dealer;

Fotografi;

Hospitality Operator;

Istruttore Sportivo;

Tour Expert.

Le selezioni

L’iter selettivo consisterà nelle seguenti fasi:

Registrazione e compilazione del curriculum vitae;

Valutazione e selezione dei cv migliori;

Video colloquio con un recruiter;

Test linguistico online;

Incontro con i recruiters l’1 e il 2 dicembre in videocollegamento.

Come candidarsi

Per candidarsi sarà necessario collegarsi sul sito di Costa Crociere nella sezione “Career” e selezionare il profilo di proprio interesse.

Una volta effettuata la registrazione e compilazione del cv si potrà passare alle successive fasi.