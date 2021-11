Bonus bollette 2022, chi può richiederlo e come fare domanda

Il bonus bollette riguarderà fino a 3 milioni di famiglie italiane

Permette di avere sconti sulle utenze in modo automatico

Importante la dichiarazione ISEE, sempre più usata dal governo

Il rincaro delle bollette pesa sugli italiani, e mentre si cercano soluzioni alla questione energia il governo crea un bonus dedicato. Si chiama bonus bollette 2022, ed è un’agevolazione sociale per le spese di energia elettrica, gas e idrico.

Chi può richiedere il bonus bollette 2022

Il primo passo, ça va sans dire, è essere intestatari di un contratto per la fornitura di energia elettrica, gas e/o idrica di tipo domestico, oppure rientrare all’interno di una fornitura condominiale. Dopodiché, come ormai per buona parte dei sostegni economici del governo, bisogna richiedere l’Isee 2022.

Coloro che avranno un indicatore inferiore agli 8.265 euro (20.000 nel caso di un nucleo familiare con minimo 4 figli a carico) potranno quindi procedere con la richiesta. Inclusi anche coloro che percepiscono il reddito o la pensione di cittadinanza.

Bisogna inoltre ricordare che esiste un’altra agevolazione, detta per “disagio familiare” o “disagio fisico”. Questa consiste in uno sconto sulla fornitura di energia elettrica nel caso nel nucleo familiare siano presenti persone con una malattia grave. Ad esempio, lo può richiedere chi ha un dispendio notevole di energia a causa di dei macchinari. Questo sconto, però, è cumulabile con il bonus bollette per disagio economico, e funziona come un’altra agevolazione a tutti gli effetti.

Come richiedere lo sconto sulle utenze

In realtà, il processo per ricevere lo sconto sulla bolletta da quest’anno sarà automatico. Dopo avere presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (ovvero la cosiddetta DSU) per calcolare l’ISEE, l’Inps si prenderà carico di inviare il tutto al Sistema Informativo Integrato. Si tratta di un ente gestito da Acquirente Unico S.p.A. che a sua volta contatterà i fornitori. Questo permetterà di avere lo sconto direttamente in bolletta nel caso di fornitura diretta; nel caso, invece, si tratti di un’utenza condominiale, questo arriverà una volta l’anno per mezzo di assegno circolare nel caso dell’idrico, bonifico domiciliato per il gas.

Valore del bonus bolletta 2022

L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente ha previsto una spesa statale di 2,4 miliardi di euro per sostenere i bonus social, di cui 1,9 impiegati nel settore energetico (1 miliardo per l’elettricità e 900 milioni per il gas) e il resto in quello ambientale (180 milioni all’idrico e 300 milioni per i rifiuti). Al momento sono 3 milioni le famiglie che ricevono questo tipo di supporto statale.

Come riporta il Sole 24 Ore, il valore del sussidio varia di anno in anno, e dipende molto dai componenti dell’unità familiare. Così si parla di uno sconto sull’elettricità tra i 128 e i 177 euro a seconda del numero di familiari. Per il gas diventa più complicato, in quanto non è soltanto il numero di persone che lo usano a determinare l’importo finale: determinanti diventano la categoria d’uso e l’area climatica. Lo sconto su acqua calda e riscaldamento varia così dai 67 ai 245 euro.