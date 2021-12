Mef, online le graduatorie per 500 posti per professionisti per il Pnrr

Sono state pubblicate le graduatorie finali di merito del concorso Ripam per la selezione di 500 posti per professionisti PNRR da inserire presso il Mef – Ministero dell’Economia e delle Finanze e altre amministrazioni centrali, titolari di progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le domande erano state presentate online entro il 20 settembre, tramite il portale Step-One 2019 gestito dal Formez, e le prove scritte si sono svolte dal 20 al 22 ottobre seguendo le nuove regole “fast track” sui concorsi pubblici.

I vincitori saranno assunti a tempo determinato per 3 anni e inquadrati come personale non dirigenziale area III, fascia retributiva F1 entro la metà di dicembre 2021.

I profili selezionati

Il concorso Ripam del Mef per il quale sono state pubblicate le graduatorie relativamente ai 500 posti prevede che saranno inserite le seguenti figure:

Profilo economico (Codice ECO) n. 198 (di cui n. 30 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e n. 168 da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR);

(di cui n. 30 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e n. 168 da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR); Profilo giuridico (Codice GIURI) n. 225 (di cui n. 20 presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e n. 105 da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR);

(di cui n. 20 presso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e n. 105 da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR); Profilo statistico-matematico (Codice STAT) n. 73 (di cui n.10 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanza – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e n. 63 da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR);

(di cui n.10 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanza – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e n. 63 da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR); Profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale (Codice INF/ING) n. 104 (di cui n. 20 presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e n. 84 da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR).

Così la PA si prepara ad attuare il PNRR

I neoassunti supporteranno il MEF e varie amministrazioni centrali nelle attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti del PNRR, dopo aver seguito un comune periodo di formazione.

Anche questo concorso si inserisce nel più ampio piano di rilancio del Paese attraverso figure tecniche ad elevata specializzazione, in grado di sopperire alla carenza strutturale di skill e competenze, soprattutto digitali, delle pubbliche amministrazioni.

Il processo di reclutamento è stato già avviato non solo attraverso i concorsi pubblici, ma anche tramite il portale inPA, la “porta digitale unica di accesso al lavoro nella Pubblica amministrazione” che mette in contatto domanda e offerta rivolgendosi a tutti i cittadini, in particolare a professionisti ed esperti.

Per maggiori dettagli consulta le graduatorie del concorso MEF.