Megamark assume 300 collaboratori nei supermercati del Sud

Megamark è un nome di rilievo nel settore della grande distribuzione organizzata in Italia, in particolare nel Sud del Paese. Con una solida presenza e un’imponente rete di punti vendita, il gruppo continua a crescere e ad offrire nuove opportunità lavorative. In questo articolo, esploreremo la storia di Megamark, le sue iniziative più recenti, e le opportunità di lavoro che l’azienda offre, con un focus sulle nuove aperture di supermercati.

La storia di Megamark

Megamark nasce nel 1993 per iniziativa dell’imprenditore Giovanni Pomarico, che ha trasformato una piccola realtà familiare in uno dei principali gruppi della grande distribuzione organizzata (GDO) in Italia. Il gruppo ha sede a Trani, in Puglia, e opera principalmente nel Sud Italia, con una presenza forte in regioni come Puglia, Campania, Calabria, Basilicata e Molise.

Le insegne del gruppo Megamark

Megamark opera con 500 supermercati attraverso diverse insegne, tra cui Dok, Famila, Iperfamila, Sole 365 e A&O, distribuiti tra Puglia, Campania, Molise, Basilicata e Calabria, continua a crescere e a potenziare organico e rete commerciale. Ognuna di queste insegne è studiata per rispondere alle specifiche esigenze dei diversi segmenti di mercato.

Supermercati Dok : Questi supermercati sono pensati per una clientela che cerca un’alta qualità dei prodotti a prezzi competitivi, con una particolare attenzione ai prodotti freschi e locali.

: Questi supermercati sono pensati per una clientela che cerca un’alta qualità dei prodotti a prezzi competitivi, con una particolare attenzione ai prodotti freschi e locali. Famila e Iperfamila : Questi punti vendita offrono una vasta gamma di prodotti, con superfici di vendita più ampie e una varietà di servizi aggiuntivi rispetto ai supermercati tradizionali.

: Questi punti vendita offrono una vasta gamma di prodotti, con superfici di vendita più ampie e una varietà di servizi aggiuntivi rispetto ai supermercati tradizionali. Sole 365 : Un’insegna più recente, concentrata principalmente in Campania, che sta espandendo rapidamente la propria presenza.

: Un’insegna più recente, concentrata principalmente in Campania, che sta espandendo rapidamente la propria presenza. A&O: Un’altra insegna storica del gruppo, presente soprattutto nelle aree più piccole, dove offre un servizio di prossimità.

La strategia di espansione del gruppo

Negli ultimi anni, Megamark ha adottato una strategia di espansione aggressiva, con l’apertura di nuovi punti vendita e l’acquisizione di catene locali. Solo nel 2023, il gruppo ha annunciato l’apertura di 16 nuovi supermercati, che si aggiungono agli oltre 500 già esistenti. Questa espansione non solo aumenta la presenza del gruppo sul territorio, ma genera anche numerose opportunità di lavoro.

Opportunità di lavoro in Megamark

Megamark è un datore di lavoro importante nel Sud Italia, con oltre 8.000 dipendenti. Il gruppo è costantemente alla ricerca di nuovi talenti, sia per i ruoli operativi nei supermercati, sia per posizioni manageriali e amministrative. Le figure professionali più richieste includono addetti alle vendite, cassieri, responsabili di reparto e direttori di punto vendita.

Requisiti e percorsi di crescita

Per lavorare in Megamark non sono richieste esperienze specifiche, soprattutto per i ruoli di base, anche se l’esperienza nella GDO può essere un vantaggio. L’azienda offre programmi di formazione per il personale, con l’obiettivo di favorire la crescita interna e lo sviluppo delle competenze. Per le posizioni più avanzate, come quelle manageriali, sono spesso richieste competenze specifiche e un’esperienza pregressa nel settore.

Come candidarsi

Le candidature per le posizioni aperte possono essere inviate direttamente attraverso il sito ufficiale di Megamark o tramite i principali portali di lavoro online. L’azienda tiene spesso aggiornati i suoi canali di comunicazione con le nuove opportunità disponibili, rendendo facile per i candidati trovare le posizioni che meglio si adattano alle loro competenze.

Megamark e il suo impegno per il territorio

Uno degli aspetti che distingue Megamark è il suo forte legame con il territorio. Il gruppo è impegnato in numerose iniziative di responsabilità sociale, con progetti che spaziano dal sostegno a enti locali alla promozione di prodotti tipici del Sud Italia. Megamark collabora con numerosi fornitori locali, contribuendo alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio e sostenendo l’economia locale.

Innovazione e sostenibilità

Megamark ha anche abbracciato l’innovazione e la sostenibilità come pilastri del suo sviluppo. Il gruppo investe in tecnologie per migliorare l’efficienza dei suoi processi e ridurre l’impatto ambientale delle sue attività. Tra le iniziative più recenti, si segnala l’introduzione di soluzioni per il risparmio energetico nei supermercati e l’adozione di pratiche più sostenibili nella gestione dei rifiuti.

Megamark rappresenta una realtà di successo nel panorama della grande distribuzione organizzata in Italia, con una forte presenza nel Sud e un chiaro impegno verso lo sviluppo del territorio e l’innovazione. Grazie alla sua continua espansione, l’azienda offre numerose opportunità di lavoro e contribuisce alla crescita economica delle regioni in cui opera.

Se sei interessato a lavorare in Megamark o semplicemente vuoi conoscere di più su questa importante realtà, visitare il loro sito ufficiale è un ottimo punto di partenza per scoprire le ultime novità e le opportunità di carriera disponibili.