SIAE da opportunità di lavoro per diplomati e laureati anche al Sud

SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori

La Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) offre nuove opportunità di lavoro per diplomati e laureati in diverse regioni d’Italia. Queste posizioni, aperte per il ruolo di accertatore, rappresentano una chance unica per chi desidera entrare nel mondo del lavoro con un contratto sicuro e una formazione professionale di qualità. In questo articolo, esploreremo tutti i dettagli relativi alle opportunità offerte dalla SIAE, come candidarsi e quali sono i requisiti richiesti.

Cos’è la SIAE e perché è importante?

La SIAE è un’organizzazione fondamentale nel panorama culturale italiano, operando come ente di tutela del diritto d’autore. Fondata nel 1882 a Milano, la SIAE nasce con l’obiettivo di proteggere le creazioni dell’ingegno e sensibilizzare il pubblico sui diritti morali e giuridici legati alla proprietà intellettuale. Oggi, con oltre 10 sedi principali, 28 filiali e 425 mandatarie distribuite su tutto il territorio nazionale, la SIAE rappresenta il punto di riferimento per autori, editori e utilizzatori di opere d’ingegno in Italia.

Opportunità di lavoro in SIAE: il ruolo dell’accertatore

La SIAE sta cercando accertatori, figure professionali responsabili di verificare il rispetto delle normative sul diritto d’autore nei luoghi di spettacolo, intrattenimento e pubblici esercizi. Gli accertatori agiscono per conto e in rappresentanza della SIAE, assicurando che gli organizzatori di eventi e i gestori di locali rispettino tutte le procedure vigenti in materia di diritto d’autore.

Sedi di lavoro disponibili

Le posizioni per accertatori SIAE sono disponibili in numerose regioni italiane, offrendo una distribuzione capillare su tutto il territorio. Ecco l’elenco completo delle sedi di lavoro:

Marche : Ancona

: Ancona Veneto : Verona, Padova, Venezia

: Verona, Padova, Venezia Toscana : Firenze, Bibbiena (Arezzo), Manciano (Grosseto)

: Firenze, Bibbiena (Arezzo), Manciano (Grosseto) Puglia : Bari

: Bari Emilia Romagna : Parma, Rimini

: Parma, Rimini Lombardia : Brescia, Milano, Soresina (Cremona), Codogno (Lodi)

: Brescia, Milano, Soresina (Cremona), Codogno (Lodi) Sardegna : Stintino (Sassari)

: Stintino (Sassari) Sicilia : Catania, Lampedusa, Palermo

: Catania, Lampedusa, Palermo Valle d’Aosta : Courmayeur (Aosta)

: Courmayeur (Aosta) Liguria : Genova

: Genova Trentino Alto Adige : Merano (Bolzano), Trento, Borgo Valsugana (Trento)

: Merano (Bolzano), Trento, Borgo Valsugana (Trento) Campania : Napoli

: Napoli Umbria : Perugia

: Perugia Abruzzo : Pescara

: Pescara Lazio : Ponza (Latina), Roma, Latina

: Ponza (Latina), Roma, Latina Calabria : Soverato (Catanzaro)

: Soverato (Catanzaro) Piemonte : Torino, Ciriè (Torino)

: Torino, Ciriè (Torino) Friuli Venezia Giulia : Trieste, Udine

: Trieste, Udine Basilicata: Policoro (Matera)

Questa distribuzione territoriale offre la possibilità di lavorare in diverse parti del paese, rispondendo alle esigenze locali e garantendo una copertura efficace su tutto il territorio.

Requisiti per candidarsi alle posizioni SIAE

Per candidarsi al ruolo di accertatore SIAE, sono richiesti alcuni requisiti fondamentali:

Titolo di studio : Il ruolo è aperto sia a diplomati che laureati.

: Il ruolo è aperto sia a diplomati che laureati. Automuniti : I candidati devono possedere un mezzo di trasporto proprio per spostarsi nelle diverse sedi di lavoro.

: I candidati devono possedere un mezzo di trasporto proprio per spostarsi nelle diverse sedi di lavoro. Smartphone : È richiesto un dispositivo mobile personale, capace di supportare l’installazione di app necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative.

: È richiesto un dispositivo mobile personale, capace di supportare l’installazione di app necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative. Disponibilità : È necessaria la disponibilità a lavorare almeno due giorni a settimana, su chiamata.

: È necessaria la disponibilità a lavorare almeno due giorni a settimana, su chiamata. Soft skills: Le competenze richieste includono capacità comunicative, adattabilità, flessibilità, motivazione a lavorare per obiettivi e un’attitudine commerciale.

Condizioni di lavoro e retribuzione

I candidati selezionati per il ruolo di accertatore presso la SIAE saranno assunti con un contratto di lavoro intermittente. Questo tipo di contratto offre una certa flessibilità, permettendo di lavorare su chiamata. La retribuzione prevista è di 11 euro lordi all’ora, con un incremento del 20% per il lavoro notturno e ulteriori incentivi basati sulla produttività. Inoltre, per i risultati ottenuti, è prevista una maggiorazione salariale fino al 30%.

Formazione offerta dalla SIAE

La SIAE garantisce ai nuovi assunti una formazione completa e specifica. Questa include:

Salute e sicurezza : Formazione sui protocolli di sicurezza da rispettare nei luoghi di lavoro.

: Formazione sui protocolli di sicurezza da rispettare nei luoghi di lavoro. Formazione tecnica: Un percorso formativo mirato ad acquisire tutte le competenze necessarie per svolgere al meglio l’attività di accertatore.

Questa formazione rappresenta un valore aggiunto, consentendo ai nuovi dipendenti di acquisire competenze fondamentali e di migliorare la propria professionalità.

Come candidarsi alle posizioni aperte

Per chi è interessato a questa opportunità, la candidatura deve essere inviata entro il 30 settembre 2024 (eccetto per Genova, dove il termine è il 10 settembre 2024). Le candidature devono essere inoltrate attraverso la pagina dedicata sul sito ufficiale della SIAE, selezionando la sede territoriale di interesse e seguendo le istruzioni fornite.

Le nuove opportunità di lavoro offerte dalla SIAE rappresentano un’occasione da non perdere per diplomati e laureati che desiderano entrare nel mondo del lavoro in un contesto dinamico e stimolante. La SIAE non solo offre un impiego sicuro, ma anche la possibilità di crescere professionalmente grazie alla formazione offerta. Per chi è interessato, è fondamentale inviare la propria candidatura entro i termini stabiliti e prepararsi a contribuire alla tutela del patrimonio culturale italiano.