Ministero dell’Innovazione, via a 400 offerte di lavoro: le figure cercate

Il Ministro Colao ha lanciato la campagna di reclutamento con un Tweet

Una task force digitale per sostenere l’attuazione del PNRR e la digitalizzazione della PA

Il compenso potrà arrivare fino a 80.000 euro all’anno in base al livello di esperienza

Al Ministero dell’Innovazione 400 offerte di lavoro. Al via, infatti, la campagna di reclutamento del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, che servirà a sostenere la rivoluzione digitale e tecnologica nel nostro Paese.

Il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale Vittorio Colao (nella foto) ha dato l’annuncio con un tweet: “Chi vuole essere tra le prime e i primi? Assumiamo esperti per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Una grande sfida e una grande opportunità per il Paese”.

Le figure selezionate, esperti e professionisti con vari livelli di esperienza e competenze, accompagneranno il processo di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana, attuando gli interventi di digitalizzazione, innovazione e cyber-sicurezza previsti dal PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza).

I professionisti del cambiamento saranno assunti a tempo determinato (incarichi prorogabili per un massimo di 36 mesi) e potranno ricevere uno stipendio medio annuo di massimo 80.000 euro.

Lavoro al Ministero dell’Innovazione: le figure ricercate

Tantissime le posizioni aperte in questo momento:

Data scientist;

Assistente del team;

Product owner;

Consigliere giuridico e affari legali;

Esperto/a di innovazione per le imprese ad alto contenuto tecnologico;

HR subject matter expert – Talent acquisition;

Technical project manager – Banda Ultra Larga (BUL);

Esperto/a coordinatore/trice di policy e progetti in ambito internazionale;

Content designer;

Esperto/a di competenze digitali;

Affari giuridici (privacy specialist);

Service designer;

UI/UX designer;

Esperto/a di smart mobility;

Head of digital identity.

Ciascun annuncio include la descrizione del profilo, le principali responsabilità, le qualifiche chiave, il livello di esperienza e la formazione richiesti, la sede di lavoro e il tipo di contratto.

L’elenco completo dei profili ricercati è disponibile sul sito del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale e la domanda di partecipazione per l’annuncio di proprio interesse potrà essere inviata online tramite il tasto “Apply now”.