I vincitori saranno assunti per un anno all’interno del Centro Linguistico di Ateneo

Le selezioni si baseranno su una valutazione per titoli e un colloquio

Le candidature potranno essere inviate entro il 31 agosto

L’Università degli Studi L’Orientale di Napoli ha indetto una serie di bandi di concorso (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2021, sezione Concorsi ed Esami n. 56), per titoli e colloquio, per il reclutamento di 21 Collaboratori ed Esperti linguistici (CEL), da inserire con un contratto a tempo determinato all’interno del Centro Linguistico di Ateneo (CLAOR) per un totale di 318 ore annue.

I posti messi a concorso

In base ai rispettivi bandi i posti saranno così ripartiti:

n. 1 posto per la lingua urdu;

n. 3 posti per la lingua spagnola;

n. 2 posti per la lingua russa;

n. 1 posto per la lingua portoghese;

n. 1 posto per la lingua italiana;

n. 1 posto per la lingua indonesiana;

n. 4 posti per la lingua giapponese;

n. 3 posti per la lingua francese;

n. 1 posto per la lingua ebraica;

n. 2 posti per la lingua cinese;

n. 2 posti per la lingua araba.

Requisiti generali

Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

conoscenza madrelingua della lingua per la quale si intende concorrere;

laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea vecchio ordinamento o titolo di studio equivalente oppure laurea di I livello o titolo equivalente ed esperienza che assicuri qualificazione e competenza.

Per il profilo di CEL in lingua italiana è richiesto anche il possesso di un Master di II livello per la lingua italiana, conseguito presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale o certificazione DILS-PG di II livello rilasciato dall’Università per stranieri di Perugia o certificazione DITALS di II livello rilasciato dall’Università per Stranieri di Siena o certificazione CEDILS rilasciata dall’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Procedure selettive

Le selezioni consisteranno in:

una valutazione dei titoli , che concorrerà alla definizione del punteggio finale per il 30%;

un colloquio in modalità telematica, volto ad accertare l'idoneità del candidato allo svolgimento delle mansioni previste e al quale saranno riservati 70 dei 100 punti a disposizione della Commissione giudicatrice.

Come partecipare

Le domande di partecipazione, i titoli posseduti e la documentazione ritenuta utile dovranno essere trasmessi all’Università L’Orientale di Napoli per via telematica attraverso la piattaforma http://pica.cineca.it/unior entro le ore 23:59 del 31 agosto 2021.

Sarà possibile consultare i rispettivi bandi all’interno della sezione concorsi dell’Università L’Orientale di Napoli.