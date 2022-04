Ospedale Villa Sofia-Cervello a Palermo, concorso per 13 amministrativi

L’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo ha indetto un bando di concorso pubblico per il reclutamento di 13 collaboratori amministrativo professionali categoria D (area contrattuale del comparto sanità del SSN) da inserire a tempo pieno e indeterminato.

L’avviso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 5 aprile 2022, è stato emanato in esecuzione della delibera n. 700 del 2 dicembre 2021, in conformità ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. n.44/2021 convertito con L. n. 76/2021, che prevede procedure semplificate per i concorsi pubblici.

I requisiti generali

cittadinanza italiana o equivalente ai sensi dell’articolo 38 del DLgs 165/2001;

idoneità alle mansioni del profilo professionale;

non aver condanne penali né procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione di rapporti di pubblico impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non godere del trattamento di quiescenza.

I requisiti specifici

Per poter partecipare al concorso dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo sarà necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea v.o. in Giurisprudenza, Economia e commercio, Scienze politiche o corrispondenti lauree specialistiche o magistrali oppure laurea triennale in L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali o Scienze politiche e delle relazioni internazionali (classe 15), L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale o Scienze dell’economia e della gestione aziendale (classe 17), L-16 Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione o Scienze dell’amministrazione (classe 19), L-14 Scienze dei servizi giuridici o Scienze dei servizi giuridici (classe 02) o Scienze giuridiche (classe 31) o altri titoli di studio equipolllenti.

Concorso Villa Sofia-Cervello: le prove

L’iter selettivo si svolgerà secondo modalità semplificate secondo le regole fast track previste per i concorsi pubblici e si articolerà in:

una prova scritta (max 30 punti);

(max 30 punti); una prova orale (max 30 punti);

(max 30 punti); una valutazione dei titoli (max 10 punti).

Concorso Villa Sofia-Cervello: come candidarsi

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata per via telematica, collegandosi al sito dedicato, tramite apposite credenziali SPID o CIE, e compilando la domanda di proprio interesse entro il 5 maggio 2022.

Il candidato dovrà, inoltre, essere in possesso di un indirizzo PEC nominativo e inserire obbligatoriamente nella sezione “allegati”, in formato pdf, la ricevuta del bonifico comprovante l’avvenuto versamento del “contributo concorso” di 10 euro non rimborsabile.

Per ulteriori dettagli consulta il bando o visita il sito dell’azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa sofia – Cervello di Palermo.