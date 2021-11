Primark sbarca a Catania, in arrivo 150 assunzioni: come candidarsi

Il nuovo store nel centro commerciale di Misterbianco sarà inaugurato il 1° dicembre

Si cercano addetti alle vendite, al visual merchandising, al magazzino e store manager

Gli aspiranti candidati potranno compilare il form all’interno della sezione “Carriere” Primark

Assunzioni in arrivo per Primark che sbarca in Sicilia e precisamente a Catania presso il centro commerciale “Centro Sicilia” di Misterbianco. Una notizia che farà felice molti siciliani e che darà senz’altro impulso all’economia locale.

La nota azienda irlandese, specializzata in abbigliamento low cost, ha infatti deciso di aprire il suo 400° store nel mondo, proseguendo così la sua politica di espansione sull’intero territorio nazionale.

In Italia l’azienda può già contare su oltre 2400 collaboratori e 7 punti vendita, dislocati a Brescia, Arese, Rozzano, Verona, Campi Bisenzio e Roma (2 filiali) e il suo obiettivo è quello di raddoppiarli nei prossimi anni.

Il nuovo punto vendita di Misterbianco sarà inaugurato il 1° dicembre e favorirà l’assunzione in prima battuta di 150 addetti, anche se si prevedono nei prossimi mesi ulteriori ingressi per un totale complessivo di 300 unità.

Ecco tutti i dettagli sui profili richiesti e come candidarsi.

Le figure ricercate

Le nuove assunzioni da Primark saranno rivolte ai seguenti profili:

Addetti alle Vendite, al Visual Merchandising, al Cash Office e al Magazzino , con una buona predisposizione al lavoro di squadra e preferibilmente una pregressa esperienza in ambito fashion, retail, GDO o servizio al cliente. Le posizioni lavorative richiederanno un impegno part time.

, con una buona predisposizione al lavoro di squadra e preferibilmente una pregressa esperienza in ambito fashion, retail, GDO o servizio al cliente. Le posizioni lavorative richiederanno un impegno part time. Store manager e Department Manager full time , che possiedano un’esperienza di almeno 2 anni in ambito retail/ GDO, in gestione, formazione e sviluppo di team e che diano la propria disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale.

, che possiedano un’esperienza di almeno 2 anni in ambito retail/ GDO, in gestione, formazione e sviluppo di team e che diano la propria disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale. Supervisori – Sales Floor Supervisor full time, con esperienza di coordinamento e dotati di spirito collaborativo, capacità di problem solving e disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale. Per questa posizione è prevista assunzione con inserimento al 3° livello del CCNL Commercio.

Assunzioni Primark: come candidarsi

Sarà possibile candidarsi accedendo direttamente alla sezione “Carriere” dell’azienda. Da questa pagina sarà possibile visionare tutte le posizioni aperte in Sicilia e in Italia e candidarsi online tramite l’apposito form.

Primark garantisce a tutti i dipendenti una formazione e aggiornamento costanti, a partire dall’assunzione accompagnandoli nel loro percorso di crescita all’interno di un contesto dinamico e sfidante.

“L’attenzione per i nostri dipendenti è da sempre al centro del business di Primark”

Luca Ciuffreda, Head of Sales di Primark Italia, ha dichiarato in proposito: “Siamo entusiasti di inaugurare il nostro primo punto vendita in Sicilia il prossimo 1° dicembre, proprio come lo siamo del fatto di essere arrivati a poter contare, con quest’ultima apertura italiana, su 400 negozi in tutto il mondo.

Questo sarà quindi per noi un grande giorno di festa da ricordare! L’attenzione per i nostri dipendenti è da sempre al centro del business di Primark e siamo pertanto entusiasti di dare il benvenuto ai nuovi colleghi che inizieranno presto a lavorare presso il negozio di Misterbianco.

Primark è infatti per tutti e non vediamo l’ora di offrire le ultime tendenze moda a prezzi ancora più convenienti ai nostri clienti della città di Catania e di tutta la Sicilia grazie a questa prossima apertura”.