Professionisti al Sud, avviso per il reclutamento negli enti locali per il Pnrr

E’ online l’Avviso dell’Agenzia per la Coesione territoriale che contribuirà a supportare gli enti locali del Mezzogiorno per la definizione e attuazione degli interventi del PNRR, grazie alla collaborazione di professionisti altamente specializzati.

Si attua così la norma contenuta nel D.L. ‘Recovery’ (decreto-legge n. 152/2021, convertito in legge n. 233/2021), che destina 67 milioni di euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare al PON ‘Governance e Capacità istituzionale 2014-2020’.

Richieste sulla piattaforma

A partire dalle ore 12:00 del 10/05/2022 e fino alle ore 14:00 del 25/05/2022, ciascun ente potrà manifestare le proprie esigenze attraverso la piattaforma accessibile al seguente link: https://professionistisud.agenziacoesione.gov.it/ps messa a disposizione dall’Agenzia per la Coesione territoriale. I singoli Comuni, Province o Città Metropolitane esprimeranno il proprio fabbisogno, in termini di giornate/persona, sui seguenti profili professionali:

tecnici (ingegneri, architetti) esperti di opere pubbliche , per rilanciare la progettazione di opere e di infrastrutture dei servizi territoriali;

, per rilanciare la progettazione di opere e di infrastrutture dei servizi territoriali; esperti in gestione, monitoraggio e controllo , per la gestione amministrativa, contabile e la rendicontazione della spesa;

, per la gestione amministrativa, contabile e la rendicontazione della spesa; esperti settoriali di policy a supporto della partecipazione ai bandi, come esperti di specifiche politiche pubbliche o di area amministrativo-giuridica.

Il numero massimo di giornate/persona, per l’intero periodo, è così definito:

Selezione attraverso la piattaforma In.Pa

In una seconda fase, dopo aver rilevato i fabbisogni espressi dai singoli enti locali del Mezzogiorno e dalle aggregazioni d Comuni, l’Agenzia per la Coesione territoriale procederà alla selezione, attraverso la piattaforma IN.PA e alla successiva contrattualizzazione dei professionisti – per una durata non superiore a 36 mesi e nei limiti delle giornate/persona di cui alla sopracitata Tabella.

Si tratterà di professionisti di profilo ‘senior’, con un’esperienza di almeno 7 anni.

Per richieste di chiarimento in merito ai contenuti dell’avviso e per eventuali problemi tecnici riscontrati nella Piattaforma è possibile contattare l’assistenza al seguente indirizzo e-mail: professionistialsud@agenziacoesione.gov.it

CONSULTA L’AVVISO ALLA PAGINA DEDICATA “Bandi di concorso – altre selezioni”