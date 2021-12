Regione Sicilia, concorso per 100 funzionari tecnici e amministrativi

Si apre la stagione delle assunzioni nella Regione Sicilia: pubblicato anche il concorso per funzionari tecnici e amministrativi. Oltre ai bandi per il potenziamento dei centri per l’impiego la Regione Sicilia ha indetto due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento di 88 unità di personale e 12 funzionari tecnici in ambito tutela del territorio e sviluppo rurale.

I neoassunti saranno inseriti all’interno dei Dipartimenti dell’Amministrazione Regionale a tempo pieno e indeterminato secondo le istruzioni contenute nei due bandi pubblicati sul sito regionale il 23 dicembre 2021 e approvati rispettivamente con D.D.G. n. 5041 e D.D.G. n. 5042 .

Concorso funzionari Regione Sicilia: profili ricercati

I due bandi consentiranno di selezionare le seguenti figure:

n. 18 Funzionari economico finanziari;

n. 22 Funzionari Amministrativi;

n. 24 Funzionari tecnici (Ambiti: Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali; sviluppo produttivo e promozione del territorio; pianificazione e assetto territoriale);

n. 11 Funzionari sistemi informativi e tecnologie;

n. 8 Funzionari Avvocati;

n. 5 Funzionari di controllo di gestione;

n. 12 Funzionari tecnici (ambito tutela del territorio e sviluppo rurale).

Requisiti generali

Per l’ammissione ai concorsi saranno richiesti i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

avere un’età non inferiore a diciotto anni;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per

persistente insufficiente rendimento, oppure non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un

impiego statale;

non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

Concorso funzionari Regione Sicilia: requisiti specifici

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti titoli di studio:

Profilo di funzionario economico finanziario – Codice RAF/EFI: Laurea triennale (L) propedeutica all’accesso ad una delle classi di lauree specialistiche o magistrali sotto indicate e specificatamente: Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33);Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario (DL) equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali sottoindicate, con Decreto interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata;Laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: Scienze economico aziendali (LM-77), Finanza (LM-16) e Scienze dell’economia (LM-56); Scienze economiche aziendali (84/S), Finanza (19/S) e Scienze dell’economia (64/S).Saranno considerati i titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

Profilo di funzionario Amministrativo – Codice RAF/AMM Laurea triennale (L) propedeutica all’accesso ad una delle classi di lauree specialistiche o magistrali sotto indicate: Scienze dell’Amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33);Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario (DL) equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali sottoindicate con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata;Laurea Magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: in Giurisprudenza (LMG/01), Scienze della politica (LM-62), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63), Scienze economico aziendali (LM-77), Scienze dell’economia (LM-56); Giurisprudenza (22/S), Teorie e Tecniche della Normazione e dell’informazione Giuridica (102/S), Scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S), Scienze economiche aziendali (84/S), Scienze dell’economia (64/S). Saranno considerati i titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

Profilo di funzionario tecnico (Ambiti: Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali; sviluppo produttivo e promozione del territorio; pianificazione e assetto territoriale) – Codice RAF/TEC: Laurea triennale (L) propedeutica all’accesso ad una delle classi di laurea specialistiche o magistrali sotto indicate: Ingegneria civile e ambientale (L-7); Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale (L-21); Lauree in Scienze Geologiche (L-34);Scienze dell’Architettura (L-17); Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale (L-21); Scienze e Tecniche dell’Edilizia (L-23); Disegno industriale (L-4); Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario (DL) equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali sottoindicate con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata. Laurea Magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM-35), Ingegneria della Sicurezza (LM-26), Ingegneria Civile (LM-23), Ingegneria dei Sistemi Edilizi (LM-24), Architettura e Ingegneria Edile (LM-4), Architettura del Paesaggio (LM-3), Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (LM-48), Scienze e Tecnologie Geologiche (LM-74); Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (38/S), Ingegneria Civile (28/S), Architettura e Ingegneria Edile (4/S), Architettura del Paesaggio (3/S), Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale (54/S), Scienze Geologiche (86/S). Saranno considerati i titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

Funzionario sistemi informativi e tecnologie – Codice RAF/SIT Laurea triennale (L)propedeutica all’accesso ad una delle classi di laurea specialistiche o magistrali sottoindicate: Ingegneria dell’informazione (L-8); Ingegneria industriale (L-9); Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Ingegneria civile e ambientale (L-7); Scienze Matematiche (L-35); Statistica (L-41); Scienze e tecnologie fisiche (L-30); Scienze della comunicazione (L-20);Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario (DL) equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali sottoindicate con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata; Laurea Magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: Informatica (LM-18), Ingegneria dell’automazione (LM-25), Ingegneria delle Telecomunicazioni (LM-27), Ingegneria Elettronica (LM-29), Ingegneria gestionale (LM-31), Ingegneria Informatica (LM-32), Matematica (LM-40), Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (LM-44), Fisica (LM-17), Tecniche e metodi per la società dell’informazione ( LM-91), Ingegneria della Sicurezza (LM-26), Sicurezza Informatica (LM-66), Scienze Statistiche (LM 82); Informatica (23/S), Ingegneria dell’automazione (29/S), Ingegneria delle Telecomunicazioni (30/S), Ingegneria Elettronica (32/S), Ingegneria gestionale (34/S), Ingegneria Informatica (35/S), Matematica (45/S), Modellistica matematico-fisica per l’ingegneria (50/S), Fisica (20/S), Metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi (48/S), Statistica per la ricerca sperimentale (92/S), Tecniche e metodi per la società dell’informazione(100/S). Saranno considerati i titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

Funzionario Avvocato – Codice RAF/AV Laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario (DL) equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali sottoindicate con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata; Laurea Magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: Giurisprudenza (LMG/01); Giurisprudenza (22/S). Saranno considerati i titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. È richiesto per l’ammissione il requisito dell’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

Funzionario di controllo di gestione – Codice RAF/COG Laurea triennale (L) propedeutica all’accesso ad una delle classi di laurea specialistiche o magistrali sotto indicate: Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33); Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario (DL) equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali sottoindicate con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata; Laurea Magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: Scienze economico aziendali (LM-77), Scienze dell’economia (LM-56) e Ingegneria gestionale (LM-31);Scienze economiche aziendali (84/S), Scienze dell’economia (64/S) e Ingegneria gestionale (34/S). Saranno considerati i titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

Funzionario tecnico (ambito tutela del territorio e sviluppo rurale) – Codice RAF/AGR Laurea triennale (L) propedeutica all’accesso ad una delle classi di laurea specialistiche o magistrali sotto indicate: Scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25). Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario (DL) equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali sotto indicate con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata. Laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69), Scienze e Tecnologie Forestali ed Ambientali (LM-73); in Scienze e Tecnologie Agrarie (77/S), Scienze e Gestione delle Risorse Rurali e Forestali (74/S) Saranno considerati i titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente

Procedure concorsuali

La selezione per il concorso funzionari della Regione Sicilia si articolerà in tre fasi:

una prova selettiva scritta , un test con 60 quesiti a risposta multipla da svolgere in un’ora, che si svolgerà presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali;

, un test con 60 quesiti a risposta multipla da svolgere in un’ora, che si svolgerà presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali; una valutazione dei titoli di studio e di servizio dichiarati da parte dei candidati.

Gli argomenti della prova scritta

Oltre alla conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche le materie su cui verterà la prova scritta saranno le seguenti:

Funzionario economico finanziario – codice RAF/EFI

Diritto amministrativo, con particolare riferimento a procedimento amministrativo e codice deicontratti pubblici;

Contabilità pubblica; ordinamento finanziario e contabile delle Regioni (Decreto legislativo 118 del2011, in particolare titoli I, II e III e principi contabili ge nerali e applicati);

Sistema tributario regionale;

Elementi di economia pubblica.

Funzionario Amministrativo – codice RAF/AMM

Diritto costituzionale (ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell’Unione europea) e regionale con particolare riferimento all’assetto delle competenze secondo il titolo V della Costituzione e all’ordinamento della Regione Siciliana;

Diritto amministrativo, con particolare riferimento al procedimento amministrativo, al codice dei contratti pubblici, al la disciplina del lavoro pubblico e alla responsabilità dei pubblici dipendenti, alla tutela dei dati personali, alla normativa in materia di trasparenza, anticorruzione, accesso civico e generalizzato;

Organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni;

Diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Funzionario tecnico – codice RAF/TEC

Scienza e tecnica delle costruzioni

Normativa in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento alla realizzazione di opere idrauliche, idrogeologiche, stradali e interventi di manutenzione e in materie idrauliche, idrogeologiche, stradali e interventi di manutenzione e in materia di gestione del territorio (urbanistica, edilizia, pianificazione territoriale e sismica);

Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro;

Normativa in materia di gestione dei rifiuti, di bonifica dei siti inquinati, di tutela dell’aria e di siti inquinati, di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

Diritto amministrativo, con esclusivo riferimento al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 5018 aprile 2016, n. 50

Funzionario di sistemi informativi e tecnologici – Codice RAF/SIT

Codice dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Architetture di reti e dei sistemi di comunicazione con particolar riferimento al cloud computing e alle connesse tematiche di sicurezza;

Conoscenza e capacità d’uso delle applicazioni informatiche più diffuse;

Elementi di informatica.

Funzionario Avvocato – Codice RAF/AVV

Diritto costituzionale;

Diritto amministrativo;

Diritto civile;

Disciplina del lavoro pubblico;

Diritto processuale amministrativo;

Procedura civile.

Funzionario di controllo di gestione – Codice RAF/COG

Diritto amministrativo, con particolare riguardo al procedimento amministrativo e agli atti amministrativi (L.241/1990 e s.m.i; legge regionale 7/2019 e s.m.i);

Contabilità pubblica; ordinamento finanziario e contabile delle Regioni (Decreto legislativo 118 del 2011, in particolare titoli I, II e III e principi contabili generali e applicati); contabilità analitica;2011, in particolare titoli I, II e III e principi contabili generali e applicati); contabilità analitica;

Pianificazione delle risorse e degli obiettivi; metodi e modelli del controllo di gestione; sistemi degli indicatori di produzione e di risultato; misurazione delle performance, benchmarking delle prestazioni e best practice;

Il sistema dei controlli nella Regione Siciliana.

Funzionario tecnico (ambito tutela del territorio e sviluppo rurale) – Codice RAF/AGR

Agroecologia e agronomia mediterranea. Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici in agricoltura;

L’imprenditore agricolo e la multifunzionalità delle imprese agricole. Gestione dei sistemi agricoli e silvo-pastorali, tecnica agronomica e forestale;

Pianificazione e progettazione forestale, dei sistemi verdi, del paesaggio e delle aree protette, organizzazione dei cantieri forestali e sicurezza sul lavoro;

Tecniche di monitoraggio e cartografia dei suoli, delle foreste e delle colture agricole;

Legislazione europea in materia di fondi strutturali per l’agricoltura, organizzazioni comuni di mercato, tutele di origine e geografiche, produzioni biologiche e di qualità.

Concorso funzionari Regione Sicilia: come candidarsi

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata solo ed esclusivamente per via telematica, tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale) entro le ore 23:59 del 28 gennaio 2022, compilando l’apposito modulo elettronico disponibile sul portale “Step-One 2019”.

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro €10,00, sulla base delle indicazioni riportate all’interno del sistema.

Inoltre, il candidato oltre ad essere in possesso di SPID dovrà munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

Per maggiori dettagli consulta i rispettivi bandi: