Concorso Centri per l’impiego in Sicilia: c’è il bando

L’attesissimo bando di concorso per lavorare nei Centri per l’Impiego in Sicilia è stato pubblicato sul sito della Regione Siciliana (bando laureati approvato con DDG n. 5039 del 23/12/2021 e bando diplomati approvato con DDG n. 5040 del 23/12/2021).

A gestire il concorso nei Centri per l’Impiego in Sicilia, più volte rinviato nei mesi scorsi, sarà il Formez, tornato nuovamente in campo, dopo la decisione della Giunta regionale di rinnovare il contratto con il Centro Servizi del Dipartimento della Funzione Pubblica.

In totale saranno reclutate a tempo pieno e indeterminato 1024 figure, 537 funzionari di fascia alta (categoria D) e 487 di fascia media (categoria C) che daranno nuova linfa ai centri per l’impiego siciliani, aiutando a smaltire il lavoro arretrato.

Concorso Centri per l’impiego in Sicilia: i posti messi a bando

In particolare, il bando per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Sicilia per 537 laureati consentirà di assumere:

119 specialisti amministrativi contabili;

344 specialisti del mercato e dei servizi del lavoro;

37 specialisti informatici e statistici;

37 analisti del mercato del lavoro.

La selezione rivolta ai diplomati (categoria C) servirà, invece, a reclutare 487 figure:

176 istruttori amministrativi contabili;

311 istruttori operatori del mercato del lavoro.

I requisiti generali

Per partecipare alle selezioni per i Centri per l’impiego in Sicilia sarà necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

età non inferiore ai 18 anni;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente o insufficiente rendimento e non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva.

I requisiti specifici

Per partecipare alla selezione per 537 laureati sarà necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Profilo di Funzionario – Specialista amministrativo contabile – Codice CPI-SAM Laurea triennale (L) propedeutica all’accesso ad una delle classi di laurea specialistiche o magistrali di seguito indicate e specificatamente: Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33); Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Servizio sociale (L-39); Sociologia (L-40); Scienze dei servizi giuridici (L14); ovvero Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario (DL) equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali di seguito indicate con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata; ovvero Laurea magistrale specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: Scienze dell’Economia (LM-56 o 64/S); Scienze della Politica (LM-62 o 70/S); Scienze delle Pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S); Scienze economico aziendali (LM-77 o 84/S); Servizio sociale e politiche sociali (LM-87); Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S); Giurisprudenza (LMG-01 o 22/S).

Laurea triennale (L) propedeutica all’accesso ad una delle classi di laurea specialistiche o magistrali di seguito indicate e specificatamente: Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33); Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Servizio sociale (L-39); Sociologia (L-40); Scienze dei servizi giuridici (L14); ovvero Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario (DL) equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali di seguito indicate con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata; ovvero Laurea magistrale specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: Scienze dell’Economia (LM-56 o 64/S); Scienze della Politica (LM-62 o 70/S); Scienze delle Pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S); Scienze economico aziendali (LM-77 o 84/S); Servizio sociale e politiche sociali (LM-87); Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S); Giurisprudenza (LMG-01 o 22/S). Profilo di Funzionario – Specialista in mercato e servizi per il lavoro – Codice CPI-SML Laurea triennale (L) propedeutica all’accesso ad una delle classi di laurea specialistiche o magistrali di seguito indicate e specificatamente: Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33); Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Servizio sociale (L-39); Sociologia (L-40); Scienze dei servizi giuridici (L14); Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19); Scienze e tecniche psicologiche (L-24); ovvero Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario (DL) equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali di seguito indicate con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata; ovvero Laurea magistrale specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: Scienze dell’Economia (LM-56 o 64/S); Scienze della Politica (LM-62 o 70/S); Scienze delle Pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S); Scienze economico aziendali (LM-77 o 84/S); Servizio sociale e politiche sociali (LM-87); Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S); Sociologia e ricerca sociale (LM-88); Sociologia (89/S); Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57 o 65/S); Psicologia (LM-51 o 58/S); Giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); Scienze pedagogiche (LM-85 o 87/S). Saranno considerati i titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

Laurea triennale (L) propedeutica all’accesso ad una delle classi di laurea specialistiche o magistrali di seguito indicate e specificatamente: Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33); Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Servizio sociale (L-39); Sociologia (L-40); Scienze dei servizi giuridici (L14); Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19); Scienze e tecniche psicologiche (L-24); ovvero Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario (DL) equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali di seguito indicate con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata; ovvero Laurea magistrale specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: Scienze dell’Economia (LM-56 o 64/S); Scienze della Politica (LM-62 o 70/S); Scienze delle Pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S); Scienze economico aziendali (LM-77 o 84/S); Servizio sociale e politiche sociali (LM-87); Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S); Sociologia e ricerca sociale (LM-88); Sociologia (89/S); Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (LM-57 o 65/S); Psicologia (LM-51 o 58/S); Giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); Scienze pedagogiche (LM-85 o 87/S). Saranno considerati i titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. Profilo di Funzionario – Specialista informatico e statistico – Codice CPI-SIS Laurea triennale (L) propedeutica all’accesso ad una delle classi di laurea specialistiche o magistrali di seguito indicate e specificatamente: Statistica (L-41), Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L18); Scienze economiche (L-33); Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Ingegneria dell’informazione (L-8); Scienze matematiche (L-35); ovvero Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario (DL) equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali di seguito indicate con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata; ovvero Laurea magistrale specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: Scienze statistiche (LM-82); Scienze dell’Economia (LM-56 o 64/S); Scienze della Politica (LM-62 o 70/S); Scienze economico aziendali (LM-77 o 84/S); Informatica (LM-18 o LM-66); Ingegneria informatica (LM-32 o 35/S); Matematica (LM-40 o 45/S). Saranno considerati i titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

Laurea triennale (L) propedeutica all’accesso ad una delle classi di laurea specialistiche o magistrali di seguito indicate e specificatamente: Statistica (L-41), Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L18); Scienze economiche (L-33); Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Ingegneria dell’informazione (L-8); Scienze matematiche (L-35); ovvero Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario (DL) equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali di seguito indicate con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata; ovvero Laurea magistrale specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: Scienze statistiche (LM-82); Scienze dell’Economia (LM-56 o 64/S); Scienze della Politica (LM-62 o 70/S); Scienze economico aziendali (LM-77 o 84/S); Informatica (LM-18 o LM-66); Ingegneria informatica (LM-32 o 35/S); Matematica (LM-40 o 45/S). Saranno considerati i titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. Profilo di Funzionario – Analista in mercato e servizi per il lavoro – Codice CPI-AML Laurea triennale (L) propedeutica all’accesso ad una delle classi di laurea specialistiche o magistrali di seguito indicate e specificatamente: Statistica (L-41), Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L18); Scienze economiche (L-33); Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Servizio sociale (L-39); Sociologia (L-40); Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze matematiche (L-35); ovvero Diploma di laurea del vecchio ordinamento universitario (DL) equiparato ad una delle classi di laurea specialistiche/magistrali di seguito indicate con Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 e dalla relativa tabella allegata; ovvero Laurea magistrale specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: Scienze statistiche (LM-82); Scienze dell’Economia (LM-56 o 64/S); Scienze della Politica (LM-62 o 70/S); Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM63 o 71/S); Scienze economico aziendali (LM-77 o 84/S); Sociologia e ricerca sociale (LM-88); Sociologia (88/S); Giurisprudenza (LMG-01 o 22/S); Matematica (LM-40 o 45/S).

Sarà sufficiente il diploma di istruzione secondaria di secondo grado per il bando destinato a 487 diplomati.

Le selezioni

L’iter selettivo, si svolgerà secondo le nuove regole “fast track” per i concorsi pubblici e si articolerà in tre fasi:

valutazione dei titoli legalmente riconosciuti (finalizzata all’ammissione alla prova scritta di un numero di candidati, per ciascuno dei profili professionali, pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso);

(finalizzata all’ammissione alla prova scritta di un numero di candidati, per ciascuno dei profili professionali, pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso); prova selettiva scritta (test a risposta multipla con 60 quesiti da svolgere in un’ora);

(test a risposta multipla con 60 quesiti da svolgere in un’ora); valutazione dei titoli di servizio e dell’esperienza professionale.

Gli argomenti della prova

Le materie di studio del bando per 537 laureati (categoria D) saranno le seguenti:

Specialista amministrativo contabile (Codice CPI-SAM) – diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell’Unione europea, e regionale con particolare riferimento all’assetto delle competenze secondo il Titolo V della Costituzione; ordinamento della Regione Siciliana – diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimento amministrativo (L.241/1990 e s.m.i, legge regionale 7/2019 e s.m.i); codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i), disciplina del lavoro pubblico; trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione; normativa in materia di trattamento dei dati personali; – contabilità pubblica; ordinamento finanziario e contabile delle Regioni (Decreto legislativo 118 del 2011, in particolare titoli I, II e III e principi contabili generali e applicati).

– diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell’Unione europea, e regionale con particolare riferimento all’assetto delle competenze secondo il Titolo V della Costituzione; ordinamento della Regione Siciliana – diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimento amministrativo (L.241/1990 e s.m.i, legge regionale 7/2019 e s.m.i); codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i), disciplina del lavoro pubblico; trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione; normativa in materia di trattamento dei dati personali; – contabilità pubblica; ordinamento finanziario e contabile delle Regioni (Decreto legislativo 118 del 2011, in particolare titoli I, II e III e principi contabili generali e applicati). Specialista in mercato e servizi per il lavoro (Codice CPI-SML) – diritto del lavoro e della legislazione sociale; – legislazione statale e regionale in materia di servizi per il lavoro (in particolare D. Lgs.150/2015 e D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019, e s.m.i.); normativa nazionale e regionale relativa all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla L.68/99; – diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimento amministrativo (L. 241/90 e ss.mm.ii.; legge regionale 7/2019 e s.m.i) e disciplina del pubblico impiego (D. Lgs.165/2001 e ss.mm.ii, legge regionale 10/2000 e s.m.i.); – normativa comunitaria in materia di fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE;

– diritto del lavoro e della legislazione sociale; – legislazione statale e regionale in materia di servizi per il lavoro (in particolare D. Lgs.150/2015 e D.L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019, e s.m.i.); normativa nazionale e regionale relativa all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con particolare riferimento alla L.68/99; – diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimento amministrativo (L. 241/90 e ss.mm.ii.; legge regionale 7/2019 e s.m.i) e disciplina del pubblico impiego (D. Lgs.165/2001 e ss.mm.ii, legge regionale 10/2000 e s.m.i.); – normativa comunitaria in materia di fondi strutturali, con particolare riferimento al Fondo sociale europeo e programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE; Specialista informatico e statistico (Codice CPI-SIS) – codice dell’Amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82); – metodi di analisi, presentazione e previsione delle tendenze fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (BigData), con particolare riferimento agli strumenti software necessari all’elaborazione; sicurezza dei dati, con particolare riferimento al Data Privacy; – cenni di architetture di reti e dei sistemi di comunicazione con particolar riferimento al cloud computing e alle connesse tematiche di sicurezza; – analisi e progettazione di sistemi informatici con particolare riferimento a sistemi di Data Mining e Business Intelligence, sistemi web; – tecniche statistiche a supporto del data science.

– codice dell’Amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82); – metodi di analisi, presentazione e previsione delle tendenze fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (BigData), con particolare riferimento agli strumenti software necessari all’elaborazione; sicurezza dei dati, con particolare riferimento al Data Privacy; – cenni di architetture di reti e dei sistemi di comunicazione con particolar riferimento al cloud computing e alle connesse tematiche di sicurezza; – analisi e progettazione di sistemi informatici con particolare riferimento a sistemi di Data Mining e Business Intelligence, sistemi web; – tecniche statistiche a supporto del data science. Analista in mercato del lavoro (Codice CPI-AML) – diritto del lavoro e della legislazione sociale; – legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia di politiche attive del lavoro e funzioni e competenze della Regione in materia di servizi per l’impiego e collocamento al lavoro; – sociologia dell’economia e del lavoro; – metodologia e statistica della ricerca sociale.

Le materie di studio per il bando per 487 diplomati saranno le seguenti:

Istruttore amministrativo contabile (codice CPI-IAC) – elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e agli atti amministrativi (L. 241/90 e s.m.i.; legge regionale 7/2019 e s.m.i.), all’attività contrattuale della pubblica amministrazione (D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici) e all’ordinamento del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e nella Regione Siciliana (D. Lgs.165/2001, D. Lgs 150/2009, legge regionale 10/2000 e s.m.i, CCRL del comparto non dirigenziale dell’Amministrazione regionale) e diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti; elementi di diritto costituzionale e regionale con particolare riferimento all’assetto delle competenze secondo il Titolo V della Costituzione; ordinamento della Regione Siciliana; elementi di contabilità pubblica; ordinamento finanziario e contabile delle Regioni (Decreto legislativo 118 del 2011, in particolare titoli I, II e III e principi contabili generali e applicati);

– elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo e agli atti amministrativi (L. 241/90 e s.m.i.; legge regionale 7/2019 e s.m.i.), all’attività contrattuale della pubblica amministrazione (D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici) e all’ordinamento del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e nella Regione Siciliana (D. Lgs.165/2001, D. Lgs 150/2009, legge regionale 10/2000 e s.m.i, CCRL del comparto non dirigenziale dell’Amministrazione regionale) e diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti; elementi di diritto costituzionale e regionale con particolare riferimento all’assetto delle competenze secondo il Titolo V della Costituzione; ordinamento della Regione Siciliana; elementi di contabilità pubblica; ordinamento finanziario e contabile delle Regioni (Decreto legislativo 118 del 2011, in particolare titoli I, II e III e principi contabili generali e applicati); Istruttore -Operatore mercato del lavoro (codice CPI-OML) elementi di diritto del lavoro e della legislazione sociale; elementi di diritto amministrativo e di diritto pubblico, con particolare riferimento al procedimento amministrativo (L. 241/90 e s.m.i.; legge regionale 7/2019 e s.m.i.) e alla disciplina del pubblico impiego (D. Lgs.165/2001 e s.m.i; Legge regionale 10/2000 e s.m.i); elementi della legislazione statale e regionale in materia di servizi al lavoro, in particolare D. Lgs.150/2015 e D. L. 4/2019 convertito in Legge n. 26 del 30 marzo 2019; normativa nazionale e regionale relativa all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità con particolare riferimento alla L.68/99; elementi sulla legislazione europea in materia di fondi strutturali e sulla programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE.

Bando di concorso Centri per l’impiego in Sicilia: come candidarsi

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata solo ed esclusivamente in via telematica, tramite SPID (Sistema pubblico di identità digitale) entro le ore 23:59 del 28 gennaio 2022, compilando l’apposito modulo elettronico disponibile sul portale “Step-One 2019”.

Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro €10,00, sulla base delle indicazioni riportate all’interno del sistema.

Il candidato dovrà inoltre essere munito di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.

Per maggiori dettagli consulta i due bandi: