Università di Palermo, incarichi per 4 docenti di lingua italiana per stranieri

Incarichi per la durata di 8 mesi per laureati magistrali

Saranno impegnati presso la Scuola di Italiano per stranieri

Potranno partecipare sia i dipendenti dell’Ateneo, che soggetti esterni

L’Università degli Studi di Palermo ha indetto un bando, per titoli e colloquio, per l’affidamento di 4 incarichi di prestazione d’opera professionale intellettuale di 8 mesi a laureati magistrali in discipline letterarie per docenze di lingua italiana a stranieri.

L’incarico prevede l’erogazione in presenza di 200 ore di docenza di Lingua italiana per studenti stranieri extra UE a bassa scolarizzazione, presso la Scuola di Italiano per Stranieri (ITASTRA) del Dipartimento Scienze Umanistiche della Università degli Studi di Palermo.

Alla selezione potranno partecipare sia i dipendenti dell’Ateneo, che soggetti esterni.

Requisiti di ammissione

Per poter partecipare alla selezione occorrerà possedere il seguente titolo di studio:

Diploma di Laurea magistrale o vecchio ordinamento in materie letterarie, Lingua e cultura italiana, Lingue e letterature straniere, Lingue e culture europee, Filosofia, Pedagogia, Psicologia, Comunicazione o diplomi di laurea di II livello appartenenti alle stesse classi o, in generale, di area umanistica.

Inoltre, potranno concorrere alla definizione del punteggio anche i seguenti titoli, esperienze e pubblicazioni:

master universitario in didattica dell’italiano come lingua seconda e/o straniera;

corsi di formazione per docenti di italiano come lingua seconda e /o straniera (specificare le ore);

dottorato di ricerca in discipline linguistiche;

certificato di somministratore esami CILS;

esperienza di docenza in corsi di italiano L2/LS;

esperienza di docenza in corsi di italiano L2/LS a bassa scolarizzazione;

esperienze in qualificati progetti di inclusione linguistica per migranti;

esperienze in qualificati progetti di inclusione linguistica per migranti.

Il colloquio peserà per il 55% sulla valutazione complessiva e verterà sulle esperienze professionali e i titoli afferenti alla figura ricercata, ma anche sulle metodologie didattiche relative all’italiano L2 (con particolare riguardo agli apprendenti giovani e adulti a bassa scolarizzazione) e sulla motivazione verso il progetto.

Come partecipare

I candidati potranno presentare la domanda, corredata da un curriculum vitae e dai titoli valutabili, indirizzandola al Vice Direttore del Dipartimento Prof. Laura Auteri, Viale delle Scienze Ed. 12, C.A.P. 90128 Palermo.

Le domande, secondo quanto indicato nel bando, dovranno pervenire a mezzo mail all’indirizzo dipartimento.scienzeumanistiche@unipa.it o tramite PEC all’indirizzo: dipartimento.scienzeumanistiche@cert.unipa.it, per motivi d’urgenza, entro il 27 maggio 2021.

I 4 candidati esterni dichiarati più idonei, saranno invitati a stipulare un contratto di prestazione d’opera professionale intellettuale e dovranno fornire la propria collaborazione in forma autonoma, senza vincolo di subordinazione.

Tutti i dettagli sono contenuti all’interno del bando di concorso.