A Calatafimi – Segesta case in vendita a 1 euro, come partecipare al bando

Anche a Calatafimi – Segesta, comune della provincia di Trapani, dove sorgono il Tempio e l’Anfiteatro, è stata attivata l’iniziativa delle case in vendita a 1 euro. Nel settembre scorso, infatti, è stato pubblicato il bando per la vendita di 58 abitazioni alla cifra simbolica, per l’appunto, di un euro.

Come spiegato dal commissario straordinario del comune Francesco Fragale: «L’obiettivo della vendita di abitazioni a 1 euro è fronteggiare il fenomeno dello spopolamento. Questo include il recupero della funzione abitativa del centro storico, riqualificando il territorio dal punto di vista urbanistico e favorendo l’apertura di attività turistico-ricettive, negozi o botteghe artigianali in una località suggestiva. Sarà così possibile avviare un processo economico virtuoso che mette in moto l’economia del paese, dando lavoro al settore dell’edilizia e dell’artigianato, con forti ricadute economiche nel futuro».

Per potere partecipare al bando c’è tempo fino a sabato 30 ottobre 2021 e tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito del Comune. Comunque, possono partecipare soggetti singoli, imprese (anche individuali), società, associazioni e fondazioni.

Gli assegnatari dei 58 immobili si impegneranno a ristrutturare gli edifici: i lavori di ristrutturazione dovranno iniziare entro e non oltre 3 mesi dall’avvenuto rilascio del permesso di costruire e dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine di 3 anni dall’inizio.