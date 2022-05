A Palermo scienziati di tutto il mondo per studiare il cervello

Da oggi e fino a Palermo, e fino al 3 giugno all’Hotel La Torre di Mondello a Palermo, l’edizione 2022 di “EBRAINS Brain Simulation School”, cofinanziata dalla Commissione Europea e promossa dal CNR (Istituto di Biofisica) e dall’Università Lituana di Scienze della Salute, nell’ambito del mega progetto Human Brain Project, uno dei tre progetti EU-Future and Emerging Technology, che coinvolge più di 500 scienziati e ingegneri di oltre 140 università, ospedali didattici e centri di ricerca in tutta Europa.

Gli obiettivi

Applicare i modelli computazionali più avanzati per studiare il cervello, replicandone le strutture neuronali e i sistemi di funzionamento per comprendere al meglio il funzionamento della mente e soprattutto le sue disfunzioni, quale l’Alzheimer: è questa la finalità della formazione specialistica sulle innovazioni dell’infrastruttura digitale per la ricerca sul cervello (EBRAINS).

Relatori internazionali

All’edizione 2022 parteciperanno più di 20 relatori di altissimo profilo, provenienti dal CNR (IBF) e da prestigiose Università europee ed americane, coordinati da Michele Migliore (Istituto di Biofisica, Consiglio Nazionale delle Ricerche) e da Aušra Saudargienė – Università Lituana di Scienze della Salute) e oltre 40 allievi provenienti da diversi Paesi europei ed extraeuropei e si confronteranno con un percorso formativo intenso, che alterna teoria e pratica, laboratori tecnici