A X Factor 2021 ‘spacca’ il neomelodico con Bambola di Matteo Milazzo (VIDEO)

A X Factor 2021 anche Matteo Milazzo, un siciliano neomelodico.

Il ragazzo canta Bambola e conquista 3 sì.

Il video è già in tendenza su YouTube con oltre 100mila visualizzazioni.

Il neomelodico ‘spacca’ a X Factor 2021 grazie a Matteo Milazzo, un ragazzo di Catania che ha portato davanti ai quattro esigentissimi giudici – Manuel Agnelli, Mika, Emma Marrone e Hell Raton – un brano partenopeo dal titolo Bambola che è già una hit su TikTok e, a quanto pare, è nota nell’ambiente da qualche anno.

Il giovane ha divertito il tavolo e si è guadagnato tre sì e un no (Mika perché non saprebbe come lavorarci nei live), persino quello di Manuel Agnelli perché non ha potuto non ammettere che oggettivamente Matteo Milazzo sa cantare bene. Attenzione, poi, a Manuelito perché ha ammesso che molti rapper amano il neomelodico e sono proprio quelli napoletani ad offrire le melodie migliori. Ed è verissimo.

Il successo di Matteo Milazzo si sta manifestando anche su YouTube, dove la sua performance ha già superato le 110mila visualizzazioni e il video è nella top ten delle tendenze del giorno. Quindi, si può dire che Bambola è ‘virale’.

Insomma, Bambola è già diventato un tormentone a XF2021 e non è detto che il ragazzo siciliano possa persino puntare ad arrivare ai Live, magari con un giudice che sappia sperimentare con le sue doti canore di stampo partenopeo. Certo è che Matteo Milazzo si è già guadagnato molte ospitate nei vari concerti delle città del sud…