Al Sud arriva una stella del calcio, Franck Ribery alla Salernitana

Ora è ufficiale: Franck Ribery è un nuovo giocatore della Salernitana.

Il fuoriclasse francese, 38 anni, è arrivato a Salerno per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al club granata per la prossima stagione, con opzione per il 2022/23 in caso di salvezza).

Ribery è arrivato con il suo jet privato a Napoli poco prima delle 10. Da lì si è poi spostato a Salerno, dove ha già posato con la sciarpa del club, per firmare il contratto. Allo stadio Arechi, sempre oggi, la presentazione ufficiale della rosa 2021/22 e il 38enne ex Bayern sarà ovviamente la stella della giornata.

Gian Piero Ventura, ex tecnico della Salernitana, all’Adnkronos ha commentato così l’arrivo del francese. “Stiamo parlando di un campione. Per la Salernitana è un grande colpo, darà una grande mano dentro e fuori dal campo ma non vince da solo. Il campo nelle prime due partite ha detto che la squadra deve ancora calarsi appieno nella realtà della Serie A. Tutta la rosa deve fare un salto di qualità, se sarà così Ribery potrà essere un valore aggiunto importantissimo e decisivo per la salvezza”.

Su Ribery si è espresso anche il portiere del Parma Gianluigi Buffon, ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1: “La scelta di Ribrry è qualcosa di suggestivo. Mi metto nei suoi panni e lo capisco. Anche se ha 38 anni si sente ancora molto forte, e secondo me lo è. Anche magari solo per 60 minuti, ma un’ora di Ribery è qualcosa di un giocatore che in Italia non abbiamo o se ne contano sul dito di una mano. Il suo arrivo è strumento e di sogno per chi gravita attorno alla Salernitana, ripagherà questo affetto regalando un sogno che è poi l’energia che lo alimenta”.

Ribery proviene dalla Fiorentina dove ha segnato 5 goal in 50 partite. Dal 2007 al 2019, però, ha vestito la maglia del Bayern Monaco 273 volte e segnanso 86 reti. Ha vinto tantissimo in carriera, tra cui 9 campionati tedeschi, 1 Champions League, 1 Supercoppa UEFA, 1 Coppa del mojndo per club, 1 Coppa Intertoto e tanto altro.