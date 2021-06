Al via il progetto “Dati Storti”, l’hackathon per far invertire la rotta al Sud

Un percorso digitale itinerante in 3 tappe per affrontare le sfide del territorio

I team selezionati vinceranno un percorso di accompagnamento con esperti e mentor

L’iniziativa gratuita è aperta a chiunque voglia offrire il proprio contributo attivo

“Cambiare i dati storti a suon di idee nuove”, questo l’obiettivo del progetto “Dati Storti”, ideato dal collettivo Scostumat*, insieme a Onde Alte e WAYouth, per invertire la rotta e valorizzare le regioni del Sud Italia, a partire dalle risorse umane presenti sul territorio.

Negli ultimi anni a causa delle scarse prospettive di lavoro e dei bassi stipendi il numero di laureati che sceglie di emigrare è aumentato costantemente. In più, il Sud resta spesso in fondo alle classifiche nazionali su questioni cruciali come la salute, il lavoro, l’emigrazione, la partecipazione civica e l’istruzione, con alti tassi di abbandono scolastico, degrado e una percentuale sempre più elevata di reati ambientali.

Da qui la necessità di affrontare dal basso le sfide urgenti del Mezzogiorno, coinvolgendo cittadini, associazioni locali, studenti e chiunque voglia partecipare attivamente con idee, progetti e iniziative, in grado di migliorare i trend negativi delle regioni meridionali e generare un impatto positivo sulle comunità locali.

Attraverso momenti di incontro e condivisione sulle sfide sociali più urgenti come questo e ascoltando le voci del territorio, si potranno, invece, innescare processi virtuosi e ribaltare le classifiche non proprio lusinghiere del Sud.

L’Hackathon

“Dati Storti” sarà un percorso digitale itinerante, suddiviso in 3 tappe:

Basilicata e Calabria : 1-2-3 Ottobre 2021;

: 1-2-3 Ottobre 2021; Campania e Puglia : 3-4-5 Dicembre 2021;

: 3-4-5 Dicembre 2021; Sicilia e Sardegna : 4-5-6 Febbraio 2022.

Tre weekend all’insegna della co-progettazione, ai quali si potrà partecipare in modo gratuito, come singolo o in gruppi di almeno due persone, ciascuno pensato per rispondere a una specifica sfida:

come contribuire a invertire il trend dell’emigrazione giovanile;

come contribuire a limitare e contrastare i reati ambientali;

come contribuire a ridurre il tasso di abbandono scolastico e il livello di analfabetismo.

A maggio 2022, si terrà l’incontro conclusivo in presenza, al quale parteciperanno i vincitori e gli stakeholder coinvolti per dare continuità ai progetti vincitori. I 4 team selezionati per ciascuna tappa potranno, infatti, accedere a un percorso di mentoring, coordinato da Hub locali e in collaborazione con associazioni del territorio.

Il Policython

L’iniziativa “Dati Storti” prevederà anche un confronto online tra gli studenti delle scuole superiori (16-19 anni), che si sfideranno in un Policython, per ripensare in modo nuovo le Politiche Pubbliche necessarie per la ripresa del Sud, con l’aiuto di esperti e dei mentor di WAYouth. Le proposte migliori saranno raccolte in un documento strategico, consultabile da tutte le pubbliche amministrazioni locali e nazionali.

Scopri come partecipare all’iniziativa “Dati Storti”.