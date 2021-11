Amazon a Palermo, in funzione il deposito di smistamento, 110 posti di lavoro

Amazon ha aperto il deposito di smistamento a Palermmo.

Il deposito creerà 110 posti di lavoro: autisti e operatori di magazzino.

Il deposito ha una superficie di 8mila metri quadrati.

Giovedì scorso, 11 novembre, a Palermo, è entrato in funzione il deposito di smistamento Amazon nel quartiere Brancaccio. Il primo prodotto consegnato dal deposito è stato una barra portautensili da cucina.

Il nuovo deposito di smistamento, che ha una superficie di oltre 8mila metri quadrati, creerà 20 posti di lavoro a tempo indeterminato per operatori di magazzino entro il 2022.

Inoltre, è previsto che i fornitori di servizi di consegna di Amazon assumano 90 autisti a tempo indeterminato che ritireranno gli ordini dal deposito e li consegneranno ai clienti finali.

Il centro di distribuzione Amazon e i centri di smistamento più vicini spediscono gli ordini dei clienti al deposito di smistamento, qui i pacchi vengono caricati sui veicoli dei corrieri e infine consegnati ai clienti.

Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia, ha affermato: “Negli ultimi dieci anni siamo diventati uno dei più importanti creatori di posti di lavoro in Italia e siamo davvero felici di investire qui a Palermo con l’apertura di un nuovo deposito di smistamento che ci permettera’ di offrire ai nostri clienti un servizio di consegna ancora più efficiente e creare nuovi posti di lavoro”.

Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, ha detto: “L’apertura nel quartiere Brancaccio da parte di Amazon di un deposito di smistamento conferma la grande attrattività internazionale, dal punto di vista economico, della città di Palermo. Significativa l’attenzione da parte di uno dei colossi dell’e-commerce mondiale che può anche costituire un’importante promozione internazionale delle attività produttive e commerciali palermitane. Questo si traduce in opportunità occupazionali fondamentali nella ripresa post-Covid e dunque di rilancio del territorio”.

In occasione dell’apertura del deposito di smistamento, Amazon ha effettuato una donazione a favore della Comunità Alloggio per Minori La Rosatea di Palermo che ospita ragazzi provenienti da situazioni familiari problematiche e affidati con il decreto del tribunale per i minorenni di Palermo. La donazione sarà impiegata per sostenere le spese per l’acquisto di materiale scolastico e didattico per il supporto allo studio degli ospiti della struttura. Oltre al nuovo deposito di smistamento di Palermo, l’azienda è già presente nella regione con il deposito di Catania, entrato in attività un anno fa, in cui sono stati assunti 70 operatori a tempo indeterminato.