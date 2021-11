Anpr, dal 15 novembre certificati anagrafici gratuiti on line

Al via il servizio di semplificazione dei certificati anagrafici

Si potranno scaricare da pc e smartphone gratuitamente

l’Anpr è la banca dati nazionale che semplifica i servizi demografici

Semplificazione in arrivo per le richieste dei certificati anagrafici. Si potranno scaricare on line, infatti, in maniera gratuita e autonoma grazie all’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente a partire dal 15 novembre 2021. L’Anpr è la banca dati nazionale che semplifica i servizi demografici per favorire la digitalizzazione e il miglioramento dei servizi a cittadini, imprese ed enti.

I certificati anagrafici si potranno scaricare anche per i componenti della propria famiglia da pc o smartphone. Inoltre, non si dovrà pagare il bollo e saranno quindi gratuiti, e anche disponibili in modalità multilingua per i comuni con plurilinguismo.

Cos’è l’Anpr

L’Anpr è istituita presso il Ministero dell’Interno e non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici ma anche di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche. L’Anpr consentirà di evitare duplicazioni di comunicazione con le Pubbliche Amministrazioni; garantire maggiore certezza e qualità al dato anagrafico; semplificare le operazioni di cambio di residenza, emigrazioni, immigrazioni, censimenti.

Se prima le identità erano disperse in quasi ottomila comuni, oggi sono raccolte in un’unica Anagrafe che consente, attraverso una costante semplificazione e standardizzazione delle procedure, di offrire “servizi digitali”. Inoltre l’interoperabilità tra enti, consente al cittadino di non dover comunicare ad ogni ufficio della Pubblica Amministrazione i suoi dati anagrafici o il cambio di residenza.

Anpr, i vantaggi per i cittadini

Ecco quali saranno i vantaggi per i cittadini con l’Anpr:

• procedure più rapide e più semplici

• sicurezza del dato

• visibilità dei propri dati e per i componenti del nucleo familiare

• autocertificazioni

• possibilità di controllare i propri dati e se discordanti chiedere una rettifica

• certificati anagrafici online

• cambi di residenza online

Anpr, i vantaggi per Comuni e Pubbliche amministrazioni

Ecco quali saranno i vantaggi per Comuni e Pubbliche amministrazioni con l’Anpr

• sicurezza

• efficienza

• affidabilità

• risparmio

• riduzione degli errori

• dialogo più semplice tra le Amministrazioni

Quali tipologie di certificati si potranno scaricare

Si potranno scaricare on line gratuitamente questi certificati: nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, residenza AIRE, stato civile, stato di famiglia, stato di famiglia e stato civile, residenza in convivenza, stato di famiglia AIRE, stato di famiglia con rapporti di parentela, stato libero, unione civile, contratto di convivenza.

Come si accede

Per accedere ai servizi dell’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente occorre avere un’identità digitale come Carta d’Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.