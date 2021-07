Aree interne, si accelera sugli Accordi di programma quadro

Apq, dallo scorso mese di aprile ne sono stati attivati 16

Il ministro punta alla riforma dell’istituto Apq

Prima riunione per il Comitato tecnico per le aree interne

Accelerazione degli Accordi di Programma Quadro e l’intenzione di riformare gli stessi Apq: sono queste le due novità presentate dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, che ha riunito per la prima volta il Comitato Tecnico per le Aree Interne, organismo cui è demandata la governance della Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne italiane: il 60 per cento del territorio nazionale, abitato da 13 milioni di cittadini.

Accelerazione degli Apq

Accelerazione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) già previsti: dallo scorso mese di aprile ne sono stati attivati ben 16, portando a 62 gli APQ sottoscritti. Si tratta di un’accelerazione finora inedita, che consente di puntare all’obiettivo di firmare tutti e 72 gli APQ entro la fine del 2021.

È stata raggiunta così una copertura finanziaria di 982 milioni di euro a disposizione dei Comuni delle aree interne, a fronte di una previsione complessiva di 1.179 milioni previsti per l’attuazione della SNAI. Gli accordi, infatti, individuano i progetti da realizzare e costituiscono quindi una premessa imprescindibile per la ‘messa a terra’ degli investimenti.

Riformare l’istituto Apq

Intervento per riformare l’istituto degli APQ, troppo complesso e lento per le esigenze dei Comuni: la nuova norma, inserita nel Decreto Semplificazioni e Governance, semplifica le procedure con un nuovo ruolo-guida dell’Agenzia per la Coesione.

“È solo l’inizio di un importante lavoro avviato – ha commentato il ministro Carfagna –. La strategia nazionale per le aree interne deve uscire dalla fase sperimentale e assumere una forma stabile all’interno delle politiche di sviluppo. Interessa una quota significativa di cittadini e territori bellissimi, densi di storia e di risorse, che per troppo tempo sono stati trascurati”.