Ascensori, il Superbonus 110% ora vale anche per il trasporto verticale

Il Superbonus 110% è stato esteso agli ascensori con la legge di bilancio 2021

La misura consentirà di ammodernare gli impianti italiani

Le aziende attendono il regolamento attuativo

L’incentivo del Superbonus al 110% vale anche per gli ascensori. Una possibilità prevista nella legge di bilancio 2021 e che, quindi, consentirà di ammodernare il trasporto verticale, adeguando gli impianti italiani (sono un milione) agli standard europei in tema di sicurezza e migliorando la qualità di vita degli utenti, a cominciare dai disabili.

Adesso le imprese di settore si aspettano un regolamento attuativo da parte delle istituzioni che dia gli indirizzi concreti sulle modalità di accesso al beneficio ma allo stesso tempo privilegi il Made in Italy rispetto alla concorrenza straniera.

Il Consorzio per l’Italia

Ad ottenere che la misura del Superbonus 110% fosse estesa agli ascensori è stato il Consorzio per l’Italia, organismo no-profit costituito di recente che ha associato già oltre 150 aziende del settore ascensori in tutta la nazione. “L’ascensore è il mezzo di trasporto più utilizzato in Italia – spiega Salvatore Nasca, presidente e cofondatore del consorzio, amministratore delegato della Ematic di Isola delle Femmine (Palermo) – con milioni di corse giornaliere, e spesso si dimentica che la mobilità di tante categorie di persone dipende esclusivamente dalle macchine che noi produciamo e teniamo in perfetta efficienza”.

L’idea del Consorzio per l’Italia nasce proprio da Nasca che ha avviato la costituzione del Consorzio per far raggiungere al Paese gli stessi standard già ottenuti dalla maggioranza delle altre nazioni europee. L’obiettivo è quello di unire la maggioranza delle imprese del settore sia per dare maggiore forza alla rappresentanza ma anche per fornire servizi che aiuti queste aziende nel mercato.