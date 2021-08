Bando Irfis in Sicilia per produrre Dpi, istanze ora anche con Pec

Bando Irfis per Dpi: le istanze si possono presentare anche tramite Pec

Il bando prevedeva la presentazione a mano o con raccomandata

La precisazione della Finanziaria in una nota e nelle Faq

Si potrà partecipare al bando dell’Irfis (Finanziaria della Regione Siciliana) che incentiva le aziende siciliane a produrre dispositivi di protezione individuale (Dpi) anche inviando l’istanza tramite pec. Lo precisa in una nota della dopo il caso sollevato da Francesco Paolo Trapani su Restoalsud.it che evidenziava che il bando in questione prevedeva l’invio delle richieste di partecipazione solo brevi manu o per raccomandata A/R. Le istanze si potranno presentare dal 30 agosto al 28 ottobre.

La nota di Irfis

“In riferimento alle notizie stampa – scrive Irfis – apparse su alcune testate on line relative alle modalità di trasmissione delle domande di contributo a fondo perduto destinati alle imprese operanti in Sicilia per la riconversione o l’avvio di processi di produzione industriale di dispositivi di protezione individuale DPI, di cui all’art 5, commi 11 e 12 a art. 6 commi 1 e 2 , L.R. Sicilia n. 9 del 12/05/2020, si precisa che l’Irfis Fin-Sicilia S.p.A., con FAQ pubblicata sul sito della Società in data 23/8/2021 ha chiarito che risultano ammissibili le istanze trasmesse a mezzo PEC”.