Basilicata, contributi ai Comuni per adeguare gli strumenti urbanistici

Fondi ai Comuni lucani per adeguare gli strumenti urbanistici attraverso l’adozione del Regolamento urbanistico e del Regolamento edilizio.

A chi vanno i fondi

Il Dipartimento regionale all’Ambiente ed Energia ha dato corso all’erogazione dei contributi richiesti al Comune di Gorgoglione (15.495 euro), Senise (30.988 euro), Terranova del Pollino (20.660 euro), Pietrapertosa (nella foto, 20.660 euro) e Nova Siri (11.620 euro).

L’assessore Rosa: “Aiuto ai comuni”

“Per aiutare i Comuni lucani a sostenere i costi per conformare la pianificazione urbanistica alle esigenze dei territori – spiega l’assessore Gianni Rosa – è prevista una spesa complessiva presumibilmente superiore a 600 mila euro. Stiamo iniziando ad erogare i contributi, liquidando i Comuni che hanno chiuso la pratica consegnando la documentazione necessaria. Ci sono norme che obbligano gli enti locali ad adeguare gli strumenti urbanistici e sono previsti fondi regionali per questo scopo. Fondi che, finora, non sono stati mai erogati”.