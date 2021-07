Basket bond per le piccole e medie imprese del Sud per affrontare la crisi di liquidità

Un basket bond dedicato alle regioni del Centro-Sud

Elite di Borsa Italiana e Banca Finint è a lavoro

Dopo l’estate la prima emissione

Un basket bond dedicato alle regioni del Centro-Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. È quello sul quale sta lavorando, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, Elite di Borsa Italiana e Banca Finint. Il basket bond sarà dedicato alle pmi e serviranno per piani di investimento e per affrontare la crisi di liquidità causata dalla pandemia. Già dopo l’estate verranno emessi bond per 30 milioni e si arriverà a un importo di 150 milioni di euro.

Cos’è il basket bond

“Il basket bond è uno strumento molto interessante per fornire liquidità alle aziende in questa fase difficile – ha spiegato al Sole 24 Ore AlbertoNobili, head corporate structured debt e equity capital market di Banca Finint – Le imprese interessate che presentano un rating almeno BB+, secondo la scala di S&P’s, e rispettano una serie di criteri predefiniti, potranno emettere minibond da un minimo di 3milioni fino a 20 milioni di euro”. Anche piccole aziende, quindi potranno raccogliere liquidità da investitori internazionale.

Il Decreto Sostegni Bis

L’utilizzo dei basket bond è agevolato dalla garanzia statale introdotta dal Decreto Sostegni Bis. Si moltiplicano così le possibilità per le pmi di avere liquidità e accesso ai finanziamenti bancari.