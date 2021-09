BeOpen, a Catania il salone del serramento tra bonus e novità

BeOpen è l’evento italiano più importante per il settore del serramento

Spazi espositivi dedicati alle eccellenze e alle novità di prodotto

Sarà allestito anche un hub temporaneo per vaccinazioni e tamponi

Tornano in Sicilia gli appuntamenti di BeOpen, l’evento italiano più importante per il settore del serramento, organizzato da LEGNOLEGNO – Consorzio Nazionale dei Serramentisti in collaborazione con Edil Sider Spa, main sponsor della tappa siciliana che con l’occasione festeggerà i 70 anni di attività.

Gli organizzatori intendono anche dimostrare attenzione fattiva nei confronti della crisi pandemica in atto. Durante l’evento, previsto per sabato 25 settembre a Catania presso il Catania International Airport Hotel, sarà attivato dall’Ufficio del commissario per l’emergenza covid di Catania un hub temporaneo per l’effettuazione dei vaccini e dei tamponi.

“Un modo, per garantire l’accesso alla prestazione a quante più persone possibili e di coniugare il business con le responsabilità sociali dell’impresa. Ringraziamo il Dr. Liberti, Commissario ad acta per l’emergenza Covid-19, e tutto lo staff operativo per la disponibilità e l’efficienza mostrata”, dichiarano Marcello Calandrino – Cda Edil Sider Spa e Stefano Mora, direttore di LEGNOLEGNO.

L’evento è rivolto a serramentisti in legno, alluminio, pvc e sistemi misti, rivenditori, installatori, imprese edili e progettisti e intende fornire ai partecipanti un quadro complessivo delle detrazioni fiscali (Superbonus, Ecobonus e Bonus Casa) e delle tipologie di credito d’imposta, tra cui Transizione 4.0.

Sarà inoltre possibile per i partecipanti visitare gli spazi espositivi dedicati alle eccellenze e alle novità di prodotto proposte dalle aziende partner, leader del settore a livello nazionale e sul territorio.

L’accesso all’evento sarà permesso soltanto ai possessori di Green Pass valido, secondo la normativa vigente.