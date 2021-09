Bimba rischia di soffocare con una pallina, salvata da una guardia giurata

A Benevento, al centro commerciale di via Longobardia, nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, 12 settembre, una bimba ha rischiato di soffocare dopo avere ingerito un corpo estraneo, forse una pallina, mentre era tra le braccia della madre. Una guardia giurata, però, l’ha salvata. Lo racconta IlFattoVesuviano.it.

Stando a una ricostruzione, la piccola respirava con difficoltà e si è temuto per la sua vita. In attesa dell’arrivo dei soccorsi, subito chiamati, alcuni presenti hanno cercato di aiutare la bambina ed è stato fondamentale l’intervento di una guarda giurata che ha disostruito le vie aeree e ha così permesso alla piccola di espellere ciò che non la stava facendo più respirare. La bimba è stata poi portata in ospedale per i controlli del caso ma, per fortuna, sta bene.

A quanto pare, la guardia giurata ha usato la manovra di Heimlich, tecnica di primo soccorso per rimuovere un’ostruzione delle vie aeree, così chiamata in onore del medico che l’ha descrisse per primo nel 1974, Henry Heimlich, che si effettua così: una mano viene piegata con il pugno chiuso e posizionata con la parte del pollice appiattita contro l’addome nella zona tra lo sterno e l’ombelico. L’altra mano afferra il pugno e provoca una serie di rapide e profonde spinte verso l’alto finché l’oggetto che ostruisce le vie aeree non viene espulso.