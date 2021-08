Bonus condizionatori 2021, sconto del 50% o 65%: ecco come richiederlo

La legge di Stabilità prevede un’agevolazione per l’acquisto di condizionatori

Lo sconto può andare dal 50% al 65%

Il bonus è aperto a tutti, senza limiti Isee

Un bonus per acquistare condizionatori con uno sconto che va dal 50% al 65%. Lo prevede la Legge di Stabilità 2021 e in questi giorni di afa e canicola è sicuramente un vantaggio in più per scegliere di acquistare un condizionatore o sostituire il vecchio.

Il condizionatore, infatti, è l’unico vero alleato per combattere il grande caldo e sfruttare la possibilità del bonus è un’occasione anche per la scelta dell’apparecchio migliore, con un occhio al risparmio energetico.

Bonus condizionatori: requisiti

Il bonus condizionatori può essere richiesto da persone fisiche, condominii, cooperative, titolari di redditi di impresa. Per richiederlo non è previsto alcun limite di Isee, quindi tutti possono richiederlo.

Lo sconto o agevolazione

Come scrive Adiconsum sul proprio sito l’agevolazione può essere del:

50% , se l’acquisto del climatizzatore è abbinato alla ristrutturazione della casa (bonus ristrutturazioni), ma anche ad un intervento di manutenzione straordinaria senza la ristrutturazione (bonus mobili) In questi casi il tetto massimo di spesa per gli acquisti del 2021 deve essere di 16.000 euro

, se l’acquisto del climatizzatore è abbinato alla ristrutturazione della casa (bonus ristrutturazioni), ma anche ad un intervento di manutenzione straordinaria senza la ristrutturazione (bonus mobili) In questi casi il tetto massimo di spesa per gli acquisti del 2021 deve essere di 16.000 euro 65%, se l’acquisto non è legato alla ristrutturazione, ma in questo caso il nuovo apparecchio deve appartenere ad una classe energetica superiore e il tetto massimo di spesa è di 46.154 euro.

Bonus condizionatori: come ottenerlo

Il bonus condizionatori si può ottenere in due modi: o sotto forma di detrazione fiscale con la dichiarazione dei redditi (si avrà quindi uno sconto sulle tasse pari all’importo dell’agevolazione) oppure come sconto immediato nell’acquisto. Occorre pagare con bonifico bancario (o postale) o con il cosiddetto bonifico parlante, cioè una modalità di pagamento che prevede l’inserimento dei dati dell’acquirente, i dati del rivenditore e i riferimenti della fattura e della legge del bonus.

