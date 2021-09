Bonus Reddito di cittadinanza da 4680 euro: ecco cos’è e come ottenerlo

Un bonus ulteriore a chi percepisce il Reddito di cittadinanza

Può beneficiarne chi vuole avviare un’attività lavorativa autonoma

Si può già fare richiesta all’Inps

Un bonus di 4.680 euro per chi ha il Reddito di cittadinanza e vuole avviare un’attività lavortativa autonomia, un’impresa individuale o una cooperativa. Lo prevede la legge che ha istituito il Reddito di cittadinanza ma ora il bonus si fa realtà con un decreto dei ministeri dell’Economia e dello Sviluppo economico pubblicato a maggio e che ora diventa concreto con il messaggio 3212 del 24 settembre 2021 dell’Inps.

Bonus Reddito di cittadinanza: cos’è

In sostanza, la legge prevede in favore dei beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc) che avviano un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi dodici mesi di fruizione del Reddito, il riconoscimento di un beneficio addizionale pari a sei mensilità, da corrispondersi in un’unica soluzione, nei limiti di 780 euro mensili, per un totale quindi di 4.680 euro.

Come presentare domanda

Per rendere il bonus operativo servirà un’apposita circolare, con la quale sarà illustrata la disciplina di dettaglio del beneficio addizionale ma l’Inps comunica che è già possibile presentare domanda di beneficio addizionale, compilando il nuovo schema di modello telematico “RdC-Com Esteso”. Il modello può essere compilato attraverso:

il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN in proprio possesso (si ricorda che l’accesso tramite PIN ai servizi online non è più consentito a partire dal 1° ottobre 2021), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;

gli Istituti di patronato

i Centri di assistenza fiscale

Chi può richiedere il Bonus Reddito di cittadinanza

Possono proporre domanda di beneficio addizionale i soggetti che si trovino congiuntamente nelle seguenti condizioni: