Bonus rottamazione tv 2021, Ancra: “Vendite apparecchi quadruplicate”

La rilevazione dell’Associazione dei commercianti

Gli acquisti soprattutto nei negozi fisici

Bonus Rottamazione tv 2021: sconto del 20%

Bonus rottamazione tv 2021: secondo le rilevazioni di Ancra, l’Associazione dei commercianti radio televisione elettrodomestici e affini aderente a Confcommercio, ad una settimana dalla partenza del bonus le vendite tv sono quadruplicate, passando da un prezzo medio di 400 a 550 euro.

Vendite nei negozi fisici

“La maggior parte delle vendite – ha reso noto il presidente, Pier Giovanni Schiavotto – è stata fatta privilegiando i negozi fisici, con una flessione del canale web”. Il mercato dei televisori aveva già registrato un aumento durante il 2020, tuttavia il provvedimento del governo ha contribuito a dare “un’ulteriore mano alle famiglie italiane per rinnovare gli apparecchi televisivi di casa alla luce dei nuovi standard di trasmissione”, ha concluso Schiavotto.

Il Bonus Rottamazione Tv 2021

Il 23 agosto scorso è partito il Bonus Rottamazione Tv, un’agevolazione statale per acquistare televisori di nuova generazione, compatibili con i nuovi standard di trasmissione (Dvbt-2/Hevc Main), che diventeranno gli unici a partire dal 2022, ma anche decoder idonei per la ricezione satellitare (per approfondire visita la pagina dedicata del Ministero dello Sviluppo).

Sconto del 20%

Il bonus sarà attivo fino al 31 dicembre 2022 o all’esaurimento dei fondi stanziati e consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d’acquisto di un nuovo televisore fino ad un massimo di 100 euro e nella rottamazione dei vecchi apparecchi comprati prima del 22 dicembre 2018. Il bonus non prevede limiti di Isee e per richiederlo basterà presentarsi da un rivenditore o alle isole ecologiche autorizzate con il modulo di autodichiarazione compilato e l’apparecchio da rottamare.