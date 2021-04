Bonus vacanze 2021, l’ipotesi: si potrà usare nelle agenzie di viaggio

L’uso del bonus vacanze è stato prorogato al 31 dicembre 2021

Il ministro Garavaglia intende semplificarne l’utilizzo

Tra le ipotesi quella di poterlo spendere direttamente in agenzia

Il bonus vacanze si potrà usare anche nel 2021 e probabilmente ci sarà una novità: potrà essere speso anche nelle agenzie di viaggio. È l’ipotesi del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, per rilanciare i viaggi in Italia: ne ha parlato alla trasmissione “Oggi è un altro giorno” su Rai1.

“Gran parte delle risorse stanziate per finanziarlo sono rimaste inutilizzate, quindi si delinea un tagliando” ha detto il ministro: dei 2,6 miliardi di dotazione, infatti, ne sono stati spesi 820 milioni.

“Vorremmo ampliarne la possibilità di utilizzo. Non solo con questo utilizzo farraginoso: se funzionava bene, era già stato speso tutto”, quindi l’idea di “renderlo spendibile in un’agenzia di viaggi, andare lì e fare tutto lì”. Poi il ministro ha anche fatto una previsione: “È evidente che sarà un’estate con un turismo Italia su Italia anche se c’è un po’ di ripresa dall’estero perché si va verso il green pass europeo”.

Con il decreto Milleproroghe, approvato in via definitiva dal Senato il 25 febbraio, l’uso del bonus vacanze è stato prorogato: tutti coloro che non abbiano già goduto del bonus per il pagamento in strutture e imprese accreditate, avranno a disposizione tutto il 2021 per sfruttare l’agevolazione.

Quindi la scadenza si sposta dal 30 giugno 2021 inizialmente stabilito dal decreto Ristori, fino al 31 dicembre di quest’anno.

Che cos’è il bonus vacanze

Il “Bonus vacanze” offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia anche nel 2021.

Chi può richiederlo

Possono ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo. L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:

500 euro per nucleo composto da tre o più persone

300 euro da due persone

150 euro da una persona.

Come ottenere il bonus vacanze

Il bonus può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale. Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica). Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’Isee.

Il “Bonus Vacanze” è completamente digitale: si può richiedere tramite l’app IO, l’applicazione dei servizi pubblici.

I vantaggi

Il bonus vacanze è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore. Il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale). Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.