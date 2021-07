Bonus Vacanze anche per i pacchetti turistici. E in arrivo 5 milioni per i b&b

Approvato un emendamento al Decreto Sostegni Bis

Il Bonus Vacanze è valido fino al 31 dicembre 2021

Stanziati 5 milioni per sostenere i b&b

Il bonus vacanze si potrà usare anche per pagare pacchetti turistici: lo prevede un emendamento al Decreto Sostegni Bis approvato in Commissione Bilancio. Così, dopo che l’uso del bonus vacanze era stato allargato alle agenzie di viaggio e ai tour operator e dopo la proroga del periodo di validità fino al 31 dicembre 2021, adesso arriva un’altra novità per sostenere il turismo in italia.

Nessun rinnovo

Il bonus vacanze comunque non verrà più rinnovato. Chi ha aderito all’iniziativa potrà spenderlo fino al 31 dicembre 2021 ma non ci sarà un allargamento della platea.

Dove spenderlo

Finora il bonus vacanze poteva può essere speso direttamente presso la struttura ricettiva (albergo, villaggio turistico, agriturismo, ecc.) o anche presso agenzie di viaggio o tour operator. Adesso si aggiungono i pacchetti turistici.

Lo scorso anno Federalberghi ha attivato un portale con un motore di ricerca che indica i posti dove il bonus si può spendere: si tratta del sito https://www.italyhotels.it/ che consente una rapida ricerca su hotel, B&B e altre strutture ricettive dove è possibile utilizzare il bonus.

A quanto ammonta

Il bonus vacanze poteva essere richiesto entro il 31 dicembre 2020 dai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. L’importo del bonus è modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:

500 euro per nucleo composto da tre o più persone

300 euro da due persone

150 euro da una persona

Sostegni ai b&b

Lo stesso emendamento, inoltre, prevede un fondo da 5 milioni di euro per sotenere i B&B, cioè per le strutture ricettive extra-alberghiere che non abbiano carattere imprenditoriale.