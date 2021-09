Bonus Vacanze, lo sconto di 500 euro si potrà usare anche a Natale

Il Bonus Vacanze scadrà il 31 dicembre 2021

Consiste in uno sconto di 500 euro sulle vacanze

Nel 2022 non verrà rinnovato

Le ferie tra Natale e capodanno saranno le ultime a disposizione per spendere il Bonus Vacanze. Dopo il 31 dicembre, infatti, il contributo non sarà più utilizzabile e quindi andrà perso.

Il Bonus vacanze non è più richiedibile, infatti, possono utilizzarlo solo coloro che ne hanno fatto richiesta entro lo scorso anno e non lo hanno ancora speso.

Bonus Vacanze a Natale : dove spenderlo

Il bonus vacanze può essere speso direttamente presso la struttura ricettiva (albergo, villaggio turistico, agriturismo, ecc.) o anche presso agenzie di viaggio o tour operator. Poi si sono aggiunti i pacchetti turistici.

Lo scorso anno Federalberghi ha attivato un portale con un motore di ricerca che indica i posti dove il bonus si può spendere: si tratta del sito https://www.italyhotels.it/ che consente una rapida ricerca su hotel, B&B e altre strutture ricettive dove è possibile utilizzare il bonus.

A quanto ammonta

Il bonus vacanze poteva essere richiesto entro il 31 dicembre 2020 dai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. L’importo del bonus è modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:

500 euro per nucleo composto da tre o più persone

300 euro da due persone

150 euro da una persona

Bonus Vacanze a Natale: come usufruirne

Il Bonus Vacanze anche a Natale è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore. Il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta, in sede di dichiarazione dei redditi, da parte del componente del nucleo familiare a cui viene intestato il documento di spesa del soggiorno (fattura, documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale). Lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile, senza limiti di importo in compensazione, o cedibile anche a istituti di credito.

Scadenza il 31 dicembre 2021

Il Bonus Vacanze non verrà più rinnovato. Chi ha aderito all’iniziativa potrà spenderlo fino al 31 dicembre 2021 ma non ci sarà un allargamento della platea. A influire su questa decisione del governo il fatto che la misura non ha riscosso un particolare successo: partita con grande entusiasmo nell’estate del 2020 nel corso dei mesi l’attenzione nei confronti del Bonus Vacanze si è affievolita.

