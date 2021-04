Calabria, Campania e Puglia restano in “zona rossa”

Addio al “giallo” almeno fino a maggio. Fino a quando non torneranno a calare i contagi e gli ospedali non avranno un po’ di respiro nessuna regione sarà in zona gialla, come prevede il nuovo decreto che entra in vigore il 7 aprile. Da domani (sabato 3 aprile) scattano i tre giorni di zona rossa per le festività pasquali.

Intanto, il ministro Roberto Speranza ha firmato un nuovo provvedimento che cambia il colore di Veneto, Marche e Provincia autonoma di Trento: passano da rosso ad arancione. I colori delle regioni stabiliti oggi entrano in vigore martedì 6 aprile.

Le regioni in zona rossa

La Campania rimane in zona rossa anche dopo le festività pasquali, mentre come detto al Veneto è stato assegnato l’arancione. In zona rossa restano oltre alla Campania anche Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta.

Le regioni in zona arancione

Da martedì invece saranno zone arancioni Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche Molise, Sicilia, Sardegna, Umbria, Veneto e Province autonome di Bolzano e di Trento.